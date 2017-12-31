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Malas: "Kazanırsam ilk icraatım uzlaşma sağlamak"

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Politis gazetesine söyleşi veren Stavros Malas, Kıbrıs sorununa ilişkin soruları da yanıtladı.

31 Aralık 2017 Pazar 13:29
Malas: "Kazanırsam ilk icraatım uzlaşma sağlamak"
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 Rum Yönetimi Başkanlığı seçimlerinde aday olan ve AKEL tarafından desteklenen Stavros Malas, kazanması durumunda ilk icraatının, uzlaşma sağlamak için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrı yapmak olacağını ifade etti. 

Politis gazetesine söyleşi veren Stavros Malas, Kıbrıs sorununa ilişkin soruları da yanıtladı. 

Malas, bir soru üzerine, Kıbrıs sorununun kendi taraflarınca idare edilmesinin ve de başkanı kimlerin desteklediği gibi olguların büyük öneme sahip olduğunu, Dimitris Hristofyas’ın başkanlığı döneminde Hristofyas’ın, Anastasiadis tarafından sadece 18 ay desteklendiğini, bu desteğin Eylül 2009’da sona erdiğini anımsattı.

Kıbrıs sorununun çözümlenebilmesi için, Rum Yönetimi Başkanı’nın tezlerinde istikrara sahip olması gerektiğini çünkü resmi olarak Kıbrıs Rum tarafını temsil ettiğini ifade eden Malas, Kıbrıs sorununu tek başlarına çözemeyeceklerini, Kıbrıs sorununun, gerekli olan siyasi iradeyi ortaya koymaları ve uluslararası toplumun, yardım etmeleri durumunda ilerleme sağlayabileceklerini kanıtlamaları durumunda  çözümlenebileceğini belirtti. 

Uluslararası toplum olmadan, Kıbrıs sorununun çözümlenmesinin söz konusu olmadığını belirten Malas, BM Genel Sekreteri’nin, kendilerine özlü olarak  “sizi tekrar çağırmayacağım, siz beni çağıracaksınız” dediğini de ifade etti. 

Malas, belki de BM’nin yavaş yavaş Kıbrıs’tan çekilmeyi düşünmeye başladığını, bunun da, kendilerine,  savaş halinin artık geçerli olmadığının söylenmesi gibi bir şey olacağını belirtti.   

İlk icraatının BM Genel Sekreteri’ne çağrıda bulunmak mı olacağı şeklindeki soru üzerine Malas, ilk icraatının, uzlaşma sağlamak için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrı yapmak olacağını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kamuoyu önündeki açıklamalarını dinlediğini ancak bunlardan etkilenmediğini ifade eden Malas, Akıncı’ya, nereden başlayacağı ve nerede biteceğine ilişkin müzakere zemini konusundaki duruşunu netleştirmesi çağrısında bulunacağını söyledi. 

Söyleşisinde, başkanlık seçimlerine ilişkin konulara da değinen Malas, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u, karşılığı olmayacak siyasi çekler dağıtarak, Anastasiadis’in izinde gitmekle suçladı.  

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