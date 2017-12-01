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Malas, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle buluştu

AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas, ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle dün biraraya geldi.

01 Aralık 2017 Cuma 11:55
Malas, Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle buluştu
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Güney Kıbrıs’ta yapılacak başkanlık seçimlerinde AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas, ara bölgedeki Dayanışma Evi'nde Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle dün biraraya geldi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Stavros Malas’ın dün ara bölgede Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının sadece müzakere masasında sınırlı kalmaması, Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasında güveni ve birlikte yaşama şartlarını ileri götürecek eylemlerin de gerçekleştirilmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Malas, seçilmesi durumunda, Kıbrıslı Türklere ilişkin hükümet işlerini düzenleyecek ve takip edecek bir Komiser atayacağını, iki toplum gençleri ve öğrencileri arasında spor karşılaşmaları ve kültürel faaliyetler düzenlenmesini sağlayacağını ve iki toplumun eğitimcilerinin işbirliğini ileri götüreceğini sözlerine ekledi.

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