Rum Başkanlık adayı Stavros Malas’ın, dün, Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldiği belirtildi.
Alithia gazetesi, Malas’ın, seçilmesi durumunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çerçevesi ve ek belgesi temelinde, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakereleri sürdürmeyi arzuladığı şeklinde büyükelçilere teyitte bulunduğunu yazdı.
Malas: "Seçilirsem Guterres çerçevesinde müzakereler devam edecek"
Rum Başkanlık adayı Stavros Malas’ın, dün, Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldiği belirtildi.
06 Aralık 2017 Çarşamba 12:29
Rum Başkanlık adayı Stavros Malas’ın, dün, Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı büyükelçilerle kahvaltıda bir araya geldiği belirtildi.