Malas: "Sonuçlar kendi mesajını veriyor

Rum Başkanlık seçimlerinde ikinci turuna kalan Stavros Malas, “halk konuştu” dedi ve seçmenlerin önemli bir oranının gerçek, yaratıcı ve ümit verici bir değişiklik arzu ettiğini söyledi.

Seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasından sonra açıklamada bulunan Malas, “güç ve toplumsal çoğunluğun iradesiyle dünü geçmişe bırakıyoruz, yeni bir sayfadayız ve geleceğe iyimserlikle bakıyoruz” dedi.

“İkinci tur yolunda ulusal birlik sağlanması için temelleri koyuyoruz ve samimiyet, ciddi bir şekilde vatanımızın yeniden birleşmesi ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yaratılan potansiyelleri değerlendireceğiz” diyen Malas, seçim sırasında gösterilen olgunluk ve kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Malas, ayrıca, diğer adayları da verdikleri mücadele için tebrik etti.

İkinci tura değinen Malas, kendisinin yarından itibaren temaslarda bulunacağını ve yarın atılacak adımları belirleyeceğini, programının belli olmadığını ifade ederek “şu an aileme zaman ayırmak istiyorum” dedi ve ailesine teşekkür etti.

Seçimde alınan oy oranları konusunda Malas, “vatandaşlar konuştu. Sonuçlar kendi mesajını veriyor. Hepimiz söz konusu sonuçları değerlendireceğiz” dedi.

Kıbrıslı Türklere bir mesaj vermek isteyen Malas, Kıbrıslı Türklerin seçimleri merakla takip ettiklerini söyledi ve “nihai sonuç değil ancak ülkemiz özgüven ve kararlı adımlarla birleşme yoluna devam edebilir” dedi.

Adanın yeniden birleşmesi için yalnız siyasi irade gerekmediğini aynı zamanda, sosyal uyum da gerektiğini ifade eden Malas, Kıbrıslı Türkleri geçen günlerde zor koşullarda işgale karşı protesto gösterisi yaptıkları, açık ve net mesajlar verdikleri için tebrik etti.