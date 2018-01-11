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Malta Savunma Bakanı Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti

Bakanlar ortak kışkırtmalar ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, bu sorunların etkili bir şekilde göğüslenmesi için ikili işbirliği yapılmasının gerektiğini belirtti...

11 Ocak 2018 Perşembe 13:57
Malta Savunma Bakanı Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti
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Güney Kıbrıs ile Malta Savunma Bakanlarının, ortak kışkırtmalar ve tehditlerle karşı karşıya kaldıklarına işaret ederek, bu sorunların etkili bir şekilde göğüslenmesi için ikili işbirliği yapılmasının gerekliliği üzerinde durdukları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Savunma Bakanı Hrisoforos Fokaidis’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Malta Savunma Bakanı Michael Farrugia ile bir araya geldiğini yazdı. 

Gazete, görüşmede, “Med 7” inisiyatifi çerçevesinde AB üyesi Akdeniz ülkelerinin işbirliği perspektiflerinin ele alındığını belirtti. 

Habere göre Fokaidis açıklamasında, Güney Kıbrıs ile Malta’nın yeni işbirliği yolları açma yönünde iradeye sahip olduğunu söyledi. 

Güney Kıbrıs’ın komşu ülkelerle ikili ve üçlü olarak geliştirdiği işbirliklerine değinen Fokaidis, bu işbirliklerinin, doğu Akdeniz’deki önemli enerji perspektifleri ışığında, bölgede istikrar, güvenlik ve kalkınmayı ilerleten ortak çıkar, politika ve mekanizma örgüsü yarattığını kaydetti. 

Farrugia ise görüşmelerde Akdeniz’deki duruma odaklanıldığını belirtti. 

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