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Manchester - Larnaka uçağı İzmir'e zorunlu iniş yaptı!

Manchester-Larnaka seferini gerçekleştiren Jet2 uçağının, arıza nedeniyle İzmir’e zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 10:44
Manchester - Larnaka uçağı İzmir'e zorunlu iniş yaptı!

Manchester-Larnaka seferini gerçekleştiren Jet2 uçağının, arıza nedeniyle İzmir’e zorunlu iniş yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, 5’i Rum olmak üzere 275 yolcu taşıyan uçağın, mekanik arıza nedeniyle İzmir’e indiğini kaydederken, yolcuları İzmir’den Larnaka’ya taşıyacak diğer uçağın gelmesinin 10 saati bulduğunu ve bu süre içerisinde Rum yolcuların, aileleriyle iletişime geçememeleri nedeniyle karmaşa yaşandığını yazdı.

Haberde, yolcuların Larnaka’ya 24 saat sonra varabildikleri belirtildi.

Gazete, Türk makamları, Rum Hükümeti makamları ve İzmir’deki Yunan Konsolosluğu arasında istişareler yapıldığını kaydederek; yolcuların İzmir’den Ercan Havalimanı’na uçmak istemediklerini belirttiklerini, Türk yetkililerin ise uçağın İzmir-Larnaka arasında direkt uçuş yapmasını istemediğini iddia etti.

Habere göre, KİPE’ye (Rum Haber Ajansı) açıklama yapan Rum Dışişleri Bakanlığı Kriz Yönetim Birimi Sorumlusu Maria Mihail, kendilerine, Jet2 şirketi tarafından başka bir uçak gönderileceği konusunda bilgilendirme yapıldığını; “uçağın Ercan Havalimanı’na inmesi gibi bir durum olur mu diye korktuklarını, ancak böyle bir durum yaşanmadığını” kaydetti.

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