Maraş için 'yas' çanı!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakanları ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlike, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC’ye gelerek, kapalı Maraş’ın halka açılan sahil kesimini ziyaret edecek olması Rum basınında geniş yer buldu.

Rum yönetiminin, ziyareti engellemek maksadıyla devreye soktuğu uluslararası unsurun yaptığı çağrıların boşa çıktığına dikkat çeken Rum basını, Rum Ortodoks Kilisesi’ne, Erdoğan’ın kapalı Maraş’ta olacağı süre içerisinde Güney Kıbrıs genelindeki bütün kiliselerin yas çanı çalması çağrısında bulundu.

Fileleftheros “BM’den Karşılık Bulmayan Çabalar… Uluslararası Örgütün Maraş’la İlgili Çabaları Boşa Çıktı” başlıklı haberinde BM’nin Türk tarafını, kapalı Maraş’ta planlananları yapmamaya ikna etmek için iki düzeyde girişimde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını yazdı.

GUTERRES, ERDOĞANA ULAŞTI AMA...

Gazete, bu maksatla BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştüğünü, Genel Sekreter Antonio Guterres’in de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaştığını ekledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da, Erdoğan’ın ziyaretinin ön hazırlığını yapmak, pandemi hastanesinin açılışına ve KKTC’nin kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak için dün KKTC’ye geldiğini okurlarına aktardı.

8 BAKAN VE BAHÇELİ İLE PİKNİK

Alihtia “8 Bakan ve Bahçeli İle Piknik… Erdoğan Yarın Geliyor-Çavuşoğlu Dün Geldi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Kıbrıslı Türklerin bir bölümünün kapalı Maraş’ta planlanan etkinliklere karşı çıktığına ve yarın yeni bir protesto yürüyüşü düzenleyeceğine işaret etti.

Gazete “Erdoğan’a Cevap… Bütün Çanlar Yas İçin Çalsın” başlığıyla, kapalı Maraş’ta yapılacak etkinliğin, bölgenin yerleşime açılmasının başlangıcını teşkil edeceği gerekçesiyle Rum Ortodoks Kilisesi’ne, etkinlik sırasında Güney Kıbrıs’taki bütün kiliselerin çanlarını yas için çalması çağrısı yaptı.

“Kilise’nin bu teklifi kabul etmesi halinde bütün haber kanallarında canlı yayınlanacağı için “en iyi reklam ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirme yöntemi olacağı” iddiasında da bulundu.