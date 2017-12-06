Maraş'ın çözümden önce yeniden yapılandırılması isteniyor

Maraş kökenli üç ileri gelen Rum’un 2018 yılı Ocak ayında yapılacak olan Rum Başkanlık seçimlerinde aday olan Nikos, Anastasiadis, Stavros Malas ve Nikolas Papadopulos’a Maraş’la ilgili bir muhtıra verdikleri bildirildi.

Politis gazetesine göre Güney Kıbrıs’ın AB eski Daimi Temsilcisi Theofilos Theofilu, AB Adalet Divanı (ABAD) eski yargıcı Yeorgios Arestis ve Rum Yüksek Mahkemesi eski Başkanı Dimitrios Hacihambis, hazırladıkları muhtırada Maraş’ın iki toplumun yararına olacak şekilde çözümden önce yeniden yapılandırılmasına yönelik görüşlerini dile getirdiler.