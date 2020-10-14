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Maraş konusu AKPA'da görüşüldü

Maraş konusu, Güney Kıbrıs AKPA heyeti başkanı Nicos Tornaritis’in talebiyle Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) İdari Komitesi toplantısında görüşüldü.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:16
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Maraş konusu AKPA'da görüşüldü

Temsilciler Meclisi tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre, Tornaritis, Asamble üyelerine, Maraş’ın kıyı şeridinin yasa dışı biçimde açıldığını söyledi.
 
Tornaritis, Türkiye’nin bu faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarına, Mağusa’nın yasal sahiplerine geri verilmesi çerçevesinin belirlenmesine ve bir güven yaratıcı tedbir olarak bölgenin BM yönetimine devredilmesinin sağlanmasına tamamen ters olduğunu vurguladı.  
 
Maraş’ın bir bölümünün yerleşime açmanın kabul edilmez olduğuna dikkat çeken Güney Kıbrıs AKPA heyeti başkanı Nicos Tornaritis, Türkiye’nin girişiminin Kıbrıs’ta çözüm beklentilerini baltaladığını ifade etti.

Avrupa Konseyi’ne üye ülkelere, Güney Kıbrıs ile somut dayanışma göstermeleri, Türkiye üzerinde uluslararası hukuka uyumlu baskı uygulamaları, Kıbrıs’a karşı kabul edilmez taleplere son verilmesi, Kıbrıs’ta çözüm için olumlu şekilde ve sağlam çabalar göstermeleri çağrısında bulundu.  

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