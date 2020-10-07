Maraş konusu Rum basınında: “Maraş’ta yeni oldubittilerin uygulanmasının ilk adımı”

Maraş’ın kıyı ve sahil bölümünün yarın açılacağına dair haberler, bugünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer alırken, Rum kesiminin ise konuyla ilgili olarak yeniden BM Güvenlik Konseyi’ne başvurduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıyıdan Başlangıç Yaptı- Maraş’ta Yeni Oldubittilerin Uygulanmasının İlk Adımı- Hareketlilik Erdoğan’ı Durdurmadı” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Maraş bölgesindeki sahilin yarın açılmasının “işgal altındaki Maraş’ın kapalı bölümünün açılmasına yönelik ilk adımı teşkil ettiği” iddia edildi.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajlar ve dünkü açıklamanın, bölgede yapılacak çalışmaların sadece Ersin Tatar’ın desteklenmesiyle ilgili bir seçim öncesi izlenim yaratma hareketi olmadığını ve bunun devamı olacağını gösterdiğini öne sürdü.

Öte yandan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün sabahtan başlayarak bir dizi telefon görüşmesi yaptığını yazan gazete, listesinin ilk sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bulunduğunu, bunu AB kurumlarının başkanlarının takip ettiğini ve Anastasiadis’in son olarak BM Genel Sekreteri’yle telefonda görüştüğünü belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararından vazgeçmesi ve Maraş’ın sahil şeridini açmaması için, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesinin yoğun bir hareketlilik içine girdiğini de yazan gazete, ne Merkel, ne de İngilizler ile Amerikalıların müdahalelerinin olumsuz olguları tersine çevirme konusunda yeterli olmadığına işaret etti.

Müdahalelerin boşluğa düşmesiyle birlikte, Rum Yönetimi’nin Maraş konusunda yeniden BM Güvenlik Konseyi’ne başvurduğunu kaydeden gazete, Rum tarafının BM’deki Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis’in BM Güvenlik Konseyi başkanıyla görüştüğünü ve BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş konusuyla ilgilenmesini istediğini iletti. Gazete, konunun kapalı istişareler süreci içerisinde ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri’nin Maraş konusunda bir açıklamada bulunarak, “tek taraflı faaliyetlerinden kaçınılmasını istediğini ve BM’nin tezini anımsattığını” yazan gazete, Rum Ulusal Konseyi’nin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün akşam toplandığını ve güncel gelişmeleri ele aldığını belirtti.

Ulusal Konsey toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin faaliyetlerinin kınandığı ve Rum kesiminin müzakerelere dönmeye hazır olduğunun belirtildiği ifade edildi.

Gazete, iç sayfadan ise haberine “Maraş’ta Oldubittiler- Erdoğan ile Tatar’ın Dünkü Açıklaması Lefkoşa’nın Endişelerini Teyit Ediyor” başlıklarıyla yer verirken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de konu hakkında BM Güvenlik Konseyi’ne başkanlık eden Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u bilgilendirdiğini ekledi.

Rum Ulusal Konseyi’nin dün akşamüzeri toplanarak 3 saatten fazla süren bir toplantı yaptığını ve toplantının ardından Türkiye’nin ileri sürülen yeni kışkırtıcı faaliyetlerini oybirliğiyle kınadığını yazan gazete, Ulusal Konsey’in buna paralel olarak, Rum kesiminin müzakere masasına gelmeye hazır olduğunu belirttiğini de iletti.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis ise gelişmeler konusunda kamuoyu önünde yaptığı ilk açıklamada, Türkiye’nin faaliyetini kabul edilemez olarak niteleyerek, Rum Ulusal Konseyi’nin durumu oybirliğiyle kınamasına işaret etti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un toplantının ardından ortak açıklamayı okuduğunu kaydeden gazete, açıklamada, Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını ve özellikle de 550 ve 789 sayılı kararları ihlal eden faaliyetlerini en sert şekilde kınayarak, bu kararlara uyma çağrısında bulunduğu belirtildi.

Ulusal Konsey ortak açıklamada, Rum kesiminin “BM ve Güvenlik Konseyi kararlarının yanısıra Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu AB’nin ilke ve değerleri tarafından belirlenen çerçeve temelinde, tehditlerden ve oldubittilerden uzak bir şekilde, Kıbrıs sorununun çözümü için verimli bir diyaloğa katılmaya hazır olduğunu” da yineledi.

Alithia gazetesi ise, “Hızlı ve Kötü Gelişmeler- Maraş Erdoğan’dan Tatar’a Seçim Hediyesi- Türkler Ankara’da Bayram Havası İçinde İşgal Bölgelerindeki Seçimlerin Arifesinde Maraş’ın Sahil Şeridinin Açılacağını İlan Ettiler” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin “Türkiye ile Türkiye’nin Kıbrıs’taki provokatörlerinin kışkırtıcı ve yasadışı faaliyetinin tüm uluslararası kurumlar nezdinde kınanacağını” iddia ettiğini yazdı.

Gazete “Erdoğan ile Tatar Yarın Maraş Sahili Açıyor- Kıbrıs Cumhuriyeti BM Güvenlik Konseyi’ne Başvuruyor- Guterres ve AB Kınıyor- Erdoğan’ın Tatar’a Yönelik Seçim Hediyeleri Birçok Tepkiye Neden Oldu” başlıklarıyla iç sayfadan tam sayfa yer ayırdığı haberinde ise, Rum hükümetinin konuyla ilgili yoğun bir diplomatik hareketlilik sergilediğini ancak bunun arzu edilen sonucu vermediğini yazdı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e “Maraş’la ilgili yapılması planlanan açıklamaların, BM’nin ilgili kararlarını ihlal etmediğini söylediğinden” söz edildiğini de yazan gazete, BM merkezinden bir kaynağa dayandırarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Sayın Erdoğan’a yönelik müdahalesine gösterilen muameleden rahatsız olduğu öne sürüldü.

Rum Yönetimi’nin ise Türkiye’nin yeni “meydan okumasına” hemen tepki verdiğini kaydeden gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve hükümetin “işgalci Türkiye ile Ersin Tatar’ın, işgal bölgelerindeki seçimlerin arifesinde Ankara’da, Maraş’ın sahil şeridine giriş iznini uzatma kararını en sert biçimde kınadıklarını söylediğini” iletti.

Kusios “Türkiye ve Türkiye’nin Kıbrıs’taki provokatörlerinin bu kışkırtıcı ve yasadışı faaliyetinin, BM Güvenlik Konseyi, AB ve tüm uluslararası kurumlar nezdinde kınanacağını” da öne sürdü.

Haravgi gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi’nin, BM’deki Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis aracılığıyla, BM’nin konuyla ilgili “güçlü bir tepkide” bulunmasını istediğini iletirken, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında “kabul edilemez Türk faaliyetini kınayarak, BM Güvenlik Konseyi’nin Türkiye’ye yönelik açıkça ve sert bir şekilde görüş belirtmesini” istedi.

Haber, Politis gazetesinde “Maraş da Seçim Sandığında- Erdoğan ile Tatar’ın Hamlesi Tepkilere Neden Oluyor ve Kıbrıs Sorunundaki Gelişmelere Mayın Döşüyor- Erdoğan, Maraş Aracılığıyla Tatar’a Prim Kazandırmaya Çalışıyor- Özersay’ın Partisi Hükümetten Ayrılıyor- (Rum Tarafı) Müzakerelere Bağlı” başlığıyla yer aldı.

Haravgi’de ise “Oldubittilerin Önlenmesi İçin Diyaloğa Geri Dönüş- Ortak Açıklama: Türkiye BM Güvenlik Konseyi Kararlarına Uysun- BM Güvenlik Konseyinin Maraş’la İlgili Güçlü Tepkide Bulunulmasına İlişkin Talep” başlığı kullanıldı.