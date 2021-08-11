Maraş Konusunda Önceki Yönetimleri Suçladı, Kendini Akladı

Kıbrıs Rum Kesiminde İngilizce yayınlanan Cyprus Mail Gazetesinin baş yazısında Anastasiadis’e olan tepkinin, Derinya’da önceki gün düzenlenen “işgal karşıtı” katıldığı etkinlikte daha görünür hale geldiği kaydedildi.

Yazıda, Maraş’ın kapalı bölümünün bir kısmının açılmasıyla ilgili Anastasiadis’in de sorumlu tutulduğu, Anastasiadis’in etkinlikte yaptığı konuşmanın zaman zaman Maraş konusunda rahatsızlık hisseden bir kesim tarafından tepkilerle bölündüğü belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta sözde “Maraş Belediye Meclisinin”, Derinya’daki etkinlik arifesinde konuyla ilgili aldığı kararda, Türkiye’nin kınaması yanında gelinen noktadaki sorumluluğun bir kısmının da Anastasiadis yönetimini olduğuna işaret edildiği de hatırlatıldı.

Sözde Maraş Belediye Meclisinin kararının, Mağusalıların, Maraş’taki mülklerine, Rum yönetimi altında geri dönmeleri konusundaki umutlarının kaybolmaya başladığının göstergesi olduğu ifade edildi.

Derinya’da soğuk bir karşılama bekleyen Anastasiadis’in, eleştirileri dindirmek için hazırladığı konuşmasında, 1978 ile Annan Planı’ın sunulduğu 2004 arasında 7 kez Maraş’ın iadesinin önerildiğine ancak tümünün de Kıbrıs Rum tarafınca ret edildiğine dikkat çektiği ve faturayı geçmiş yönetimlereçıkarmaya çalıştığı işaret edildi.

Anastasiadis’in, Maraş’ın iadesi için son fırsat penceresi olan, kendisinin de Lider olarak katıldığı 2017 Crans Montana zirvesinde, Türkiye’nin garanti sisteminin devamında ve adada asker bulundurulmasında ısrarcı olmasının bir anlaşmaya ulaşmayı engellediğini dile getirdiği kaydedildi.

Başyazıda bu durum, Anastasiadis’in Maraş konusunda eski liderleri suçlarken kendini akladığı şeklinde anlatıldı.