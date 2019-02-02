Marsta iki kayaya Rumca isim verildi

Mar gezegeni yüzeyindeki iki kayanın artık Kıbrıs’la özel bir ilişkileri bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, çünkü bunlara “Uluslararası Uzay İstasyonu” (NASA) tarafından Kıbrıs Rum lehçesine ait isimler verildiğini belirtti.



NASA’da çalışan 33 yaşındaki Dr. Konstantinos Haralambus isimli Kıbrıslı Rum bilim adamının çalışmalarını onore etmek için kayalara “” ve “” isimlerinin verildiğini izah eden gazete, isimlerin NASA tarafından, bilim adamının sunduğu bir isim listesinden seçildiğini ekledi.