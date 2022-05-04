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Mart ayında işsizlik oranı 5.9'a geriledi

AB İstatistik Ofisi verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta Mart ayında yüzde 5.9’a gerilediği ifade edildi.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 13:07
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Mart ayında işsizlik oranı 5.9'a geriledi

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz Şubat ayında yüzde 6.3, 2021 yılının Mart ayında ise yüzde 8.2 olan işsizlik oranının, bu yılın Mart ayında yüzde 5.9’a gerilediği ifade edildi.

Eurostat’ın verilerine göre, geçtiğimiz yılın Mart ayında 31 bin olan işsizlerin sayısının bu yılın Mart ayında 28’e bine düştüğünü yazan gazete, kadınlar arasındaki işsizlik oranının yüzde 6.5, erkekler arasındaki işsizlik oranının yüzde 5.3, 2021 yılının Mart ayında gençler arasında yüzde 18.4 olan işsizlik oranının ise yüzde 16’ya gerilediğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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