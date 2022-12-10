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Maskeli gençler okula Molotof, çatapat ve sis bombası attı

10 Aralık 2022 Cumartesi 12:17
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Maskeli gençler okula Molotof, çatapat ve sis bombası attı



Yüzlerini maskeyle gizleyen gençlerin dün sabah Limasol’daki “Apostol Petros ve Apostol Pavlu Lisesi” bahçesinde yanıcı ve patlayıcı maddeler atarak olay çıkardığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre “Apostol Petros ve Apostol Pavlu Lisesi” öğrencileri, diğer okullardan öğrencilerle birlikte organize ettikleri okul gezisi için ayrılmaya hazırlandıkları sırada bir grup maskeli genç çatapat, sis bombası ve Molotof atmaya başladı. Atılanlardan biri lise bahçesindeki bir arabaya isabet etti. Arabada çıkan yangın yoldan geçen bir vatandaş tarafından söndürüldü. Maskeli gençler polis ulaşmadan önce olay yerinden uzaklaştı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısSaldırıOkul
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