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MASKELİ ŞAHISLAR OKULA SALDIRDI 4 ÖĞRENCİ YARALANDI

Lefkoşa Rum kesimindeki bir teknik okulda dün yaşanan olayda, yüzlerinde maske bulunan 10 gencin okula girerek 4 öğrenciyi dövmesi sonucu, öğrencilerin ciddi şekilde yaralandığı haber verildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 16:35
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MASKELİ ŞAHISLAR OKULA SALDIRDI 4 ÖĞRENCİ YARALANDI

Gençlerin, okulun karşısındaki APOEL binasına slogan yazdıkları gerekçesiyle, Omonia taraftarı öğrencileri dövdüğünü yazan Fileleftheros, 4 öğrenciden ikisinin ciddi şekilde yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Rum polisinin olayla ilgisi bulunduğu düşünülen 15 yaşındaki bir genci tutukladığı belirtildi.

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