Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Sahte belgeyle okula kayıt yaptırdı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Kumarhaneden oyun fişi çaldı tutuklandı...
Sahte para zanlılarına 3 gün tutukluluk!
Sahte para zanlılarına 3 gün...
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Metehan'dan uyuşturucuyla geçmek istedi
Eski kız arkadaşını darp etti!
Eski kız arkadaşını darp etti!
banner107

Matthew Bryza: “Müzakerelerin yeniden başlayacağına inanmıyorum”

Bir dönem ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Matthew Bryza, geçtiğimiz günlerde düzenlenen “Cyprus Form’a” katılmak için Güney Kıbrıs’ta bulunması çerçevesinde, Fileleftheros gazetesine demeç verdi.

09 Ekim 2022 Pazar 16:19
60 Okunma
Matthew Bryza: “Müzakerelerin yeniden başlayacağına inanmıyorum”



Demecinde Kıbrıs sorununa da değinen ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlamayacağına inandığını dile getiren Bryza, çünkü Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm istediğine karar verdiğini belirtti.

Gazeteye göre, iki devletli bir çözümün mümkün olup olmayacağı sorusuna “sanmıyorum” yanıtı veren Bryza, sözlerinin devamında, bunun mümkün olup olmadığının, diğer devletlerin iki devleti tanıyıp tanımayacaklarına bağlı olduğunu ifade etti.

Bryza sözlerini şu şekilde sürdürdü:

'Bunu yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Türkiye’nin söylediği şey şudur: Her şeyi -askeri birlikleri, garantileri- masaya koyduk, fakat Kıbrıslı Rumlar bunun büyük bir risk olduğunu söyledi. Türkiye de vazgeçtiğini söyledi. Ben Türk tarafının düşündüğü gibi düşünüyorum. Bana bunu BM arabulucularından biri söyledi. Eğer Türkiye iki devletli çözüm istiyorsa Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımaya mecburdur. Ve sonra yeni bir dünyaya sahip olacağız.”

Demecinde, 2020 yılının Ağustos ayından buna Doğu Akdeniz’de hiçbir Türk araştırma gemisi faaliyeti olmadığını da söyleyen Bryza, Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili olarak iki devletli bir çözüm isteyeceğini ve bunun da “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” Türkiye tarafından tanınmasına yol açabileceğini öne sürdü.

Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili olarak ise, ne Rusya’nın ne de Ukrayna’nın şu an savaşın sona ermesini istediğini savunan Bryza, Türkiye’nin ise şu an dünyanın ihtiyacı olan rolü oynadığına inandığını iddialarına ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Rum halkı Güney Kıbrıs'ın NATO’ya katılımından yana
Kıbrıs Rum halkı Güney Kıbrıs'ın NATO’ya katılımından yana
Polemidya’da 16 kilo Hint keneviri ele geçirildi...
Polemidya’da 16 kilo Hint keneviri ele geçirildi...
Güneyde Merkezî Cezaevi’nde dönüşümlü uyku dönemi
Güneyde Merkezî Cezaevi’nde dönüşümlü uyku dönemi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim