Mavroyannis: Maraş ve Çözümü Kaybediyoruz

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in, “Lefkoşa Üniversitesi” öğretim görevlisi Andreas Theofanos’un “Gayrıresmi 5’li Konferansın Ardından Kıbrıs Sorunu-Normal Bir Devlet İçin Öneri” konulu etkinliğinde yaptığı konuşmaya geniş yer verdiler.

Habere göre Mavroyannis, etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunu ve Maraş konusunda bir şeylerin yapılmaması durumunda çok geç olacağını belirtti.

Mavroyannis, Maraş konusunun belki de ülkenin yeniden birleşmesi, çözüm ve perspektiflerin yıkımının son aşaması olacağını savundu.

“Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının önceliğinin Kıbrıs’ta iki ayrı devlet değil, bir yandan bağımsızlığa sahip olmak diğer yandan da Türkiye’nin Kıbrıs’ın bütününü kontrol etmek ve AB’de söz sahibi olmak için, dış temsiliyet ve AB’deki temsiliyet konularında ortak yetkilere sahip iki ayrı varlık” olduğunu savunan Mavroyannis, Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesinin ardından, kendilerine iki ayrı devletten bahsedildiğini, daha sonra bunun eşit egemenlik olabileceğinden de söz edildiğini ileri sürdü.

Mavroyannis, devletin devamlılığının büyük öneme sahip olduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin, “status quo ante” (statükoyu sürdürmek var olan durumu olduğu gibi korumak) olgusuna geri dönme olanağı bulunmaksızın çökecek ve herkesi desteksiz bırakacak, ortak belirli yetkilere sahip bir oluşum istediğini iddia etti.

Μavroyannis,“ anlatılarının büyük başarısızlığından” da söz ederek, bunun kendilerini meşgul etmesi gerektiğini ifade etti.

Mavroyannis, 2004 müzakerelerinde yer alanların, Ocak ayından itibaren gerek Davos’ta gerekse Washington ve BM’de, Türklerin, nihai sonuç konusunda Amerikalılarla ve BM ile bazı düzenlemeler yapması gerektiğini zaten bildiğini söyledi.

Mavroyannis, bu nedenledir ki New York’ta görüşmeler yapıldığı zaman, herhangi bir tereddüt olmadan nihai hakemliğe neden olan Kofi Annan’ın fikirlerini kabul ettiklerini belirtti.

O dönemde Rum Yönetimi Başkanı Tasos Papadopulos’un önündeki bu kritik durum karşısında, önlerinde bulunan taslakta değişiklikler talep ettiğini, sonucu değerlendirme koşuluna bağlı olarak hakemlik kavramının genişletilmesini kabul ettiğini belirten Mavroyannis, Papadopulos’un bunu yüzde 100 herkesin anlayışı ve işbirliği içerisinde yaptığını söyledi.

Mavroyannis sözlerinin devamında ise “nasıl oluyor da şimdi, nihai sonucu tatmin edici bulmadığını göz önünde bulunduran bu kişinin yaptığı, Kıbrıslı Rum tarafının sözde uzlaşmazlığı olarak görülüyor? Bu Türk anlatısının başarısıdır” şeklinde konuştu.

2004 yılında Türkiye’nin, Annan Planı’nın geçmeyeceğinin netleşmesini beklediğini, daha sonra çıkıp da bu planı kabul edeceğini söylediğini ileri süren Mavroyannis, TC kökenli vatandaşların tümünün, Annan Planı’ndan yana olduğunu, bunu Türkiye’nin dediği için değil, Avrupa vatandaşı olmak için kapıyı açacak olması için istediklerini savundu.

Mavroyannis, “Türklerin Annan Planı’ndan yana olduğu, Kıbrıslı Rumların yetkileri paylaşmak istemeyen kötü insanlar olduğu” şeklindeki anlatının bugüne kadar sürdüğünü de söyledi.

Crans Montana’da 2017’deki başarısızlığın, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun BM Genel Sekreterinin 6 maddelik parametrelerini reddetmesinden kaynaklandığının çok net olduğunu savunan Mavroyannis, son yemekte yapılan son görüşmede kendilerinin yer almadığını, Genel Sekreter ile Türkiye arasındaki bir görüşme olduğunu ancak kendi kamuoylarının büyük bir çoğunluğunun Anastasiadis’in yemeği terk ettiğine inandığını söyledi.

Enerji konusundan da söz eden Mavroyannis, bunun “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin ötesinde herhangi birine söz hakkı verilecek şekilde tartışılacak bir konu olmadığını, bunun çok tehlikeli olacağını belirtti.

Mavroyannis, bu konuda kendilerinin Türk propagandasının ve kendi içlerindeki bazı kişilerin kurbanı olduklarını savunurken biriyle hatta kendileriyle bile paylaşacak doğal gaz parasının olmadığını da söyledi.

“MARAŞ’IN TURİSTİK AÇILIŞI”

Rum basını, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Temmuz Barış Harekatı kutlamaları çerçevesinde KKTC’ye yapacağı ziyarete yer vermeye devam ediyor.

Alithia gazetesi “Erdoğan Maraş’ın Turistik Açılışını Yapacak” başlıklı haberinde, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu akşam Kıbrıs sorununu ve BM Genel Sekreter tarafından özel temsilci atanması konusunu ele almak için KKTC’ye geleceğini yazdı.

Gazete, haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’ye yönelik ziyareti sırasında Maraş da dahil olmak üzere, bir dizi açılış yapacağına ilişkin açıklamasına da yer verdi.

HRİSTOFORU

Fileleftheros gazetesi DİSİ-Avrupa Halk Partisi üyesi Leftheris Hristoforu’nun, Maraş’ta olanlar konusunda AB’nin müdahalesini istediğini yazdı.

Habere göre Hristoforu, Maraş ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhine olduğunu öne sürdüğü Türk niyetlerini engellemek için derhal tedbir alması yönünde AB’ye çağrıda bulundu.