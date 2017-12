İngiltere Başbakanı Theresa May, Kıbrıs’ta bulunan üslerin, bölgedeki Büyük Britanya’nın askeri faaliyetlerinin merkezi olduğunu söyledi.



Rum basını, İngiltere Başbakanı Theresa May’in dün Kıbrıs’taki İngiliz Üslerini ziyaretine ve bu çerçevede yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.



Alithia gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Airbus tipi uçağıyla, geçtiğimiz Perşembe akşamı, beraberindeki İngiliz gazetecilerle birlikte Ağrotur Üssü’ne geldiğini, İngiliz üslerine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından ise dün öğleden önce Ada’dan ayrıldığını yazdılar.



ÜSLERDEN IŞİD HEDEFLERİNE KARŞI 1600 HAVA SALDIRISI…



Habere göre May, 200 kadar askere hitaben yaptığı konuşmada, IŞİD hedeflerine karşı, İngiliz Üslerinden toplam 1600 hava saldırısının gerçekleştirildiğini ifade etti.



Kıbrıs’ta bulunan üslerin, bölgedeki Büyük Britanya’nın askeri faaliyetlerinin merkezi olduğuna dikkati çeken May, IŞİD’e karşı mücadele eden Irak ve Ürdün’deki ortakları ve müttefikleriyle çalışan bin 450’den fazla asker ve diğer personelin de, buradan(üslerden) desteklendiğini ifade etti.



Ülkenin güvenliği için Kıbrıs’ta görev yapan askerlere yönelik minnettarlığını da dile getiren May, 60 bin Iraklı güvenlik görevlisinin eğitilmesine odaklanılarak bölgede ortaya çıkan tehditlerin göğüslenmesindeki çabaların devam edeceğinden söz etti.



May konuşmasının devamında, yine askerlere seslenerek, Orta Doğu’daki müttefiklerinin, istikrarını destekleme çabalarından bahsederek bu çabalar arasında Ürdün’deki Hızlı Tepki Gücü’nün genişletilmesinin de bulunduğunu ifade etti.



Orta Doğu’da istikrarsızlığı ateşleyen anlaşmazlıkların, tüm uluslararası düzeni tehdit ettiğini ifade eden May, Kıbrıs’tan, İngiliz silahlı kuvvetlerinin, ara bölgedeki barışın korunması için TOSCA operasyonu ve NATO aracılığıyla da çalıştığını belirtti.



Kıbrıs’a da, Birleşik Krallığın buradan faaliyet göstermesine ev sahibi olduğu için teşekkürlerini sunan May, İngiliz silahlı kuvvetleri için burasının evden uzakta ev gibi olduğunu belirtti.



May’in ziyaretine ilişkin diğer başlıklar ise şöyle yer aldı:



Politis: “Ağrotur’dan Theresa May Geçti”



Fileleftheros: “May, Üslerde, Teşekkürlerini ve İyi Dileklerini Paylaştı”



Haravgi: “Theresa May: Üsler, Bölgedeki İngiliz Operasyonlarının Merkezi”



MAY KADIN JAMES BOND’TAN SÖZ ETTİ



Alithia gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Kıbrıs’a gelirken gazetecilerle gerçekleştirdiği sohbetin siyasetten uzak olduğunu, May’in kadın James Bond’tan söz ettiğini yazdı.



Gazete bu konudaki diyaloğun, “Dr.Who” isimli İngiliz bilimkurgu dizinin, noel arifesinde prömiyerinin yapılacağı ve dizi tarihinde ilk kez kadın bir doktorun rol alacağı şeklindeki konuşma üzerine yaşandığını belirtti.



Habere göre May, bunun üzerine, Doctor Who’nun kadın olmasının önemli bir ilerleme olduğunu, bir gün kadın James Bond’un da olması gerektiğini ifade etti.



LİLLİKAS’TAN ELEŞTİRİ



Alithia gazetesine göre Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ziyaretini “provokasyon” olarak nitelendirdi.



Lillikas, ziyaretin sömürgeyi anımsattığını da savundu.