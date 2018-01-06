MEB polemiği RİK üzerinden kavgaya dönüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkiye’nin, KKTC’nin payına düşen MEB’le yetinmesi gerektiği söylemi üzerine Rum tarafındaki tepki dalgasının, Rum yönetimi ile AKEL arasında, RİK (Rum Devlet Radyo Televizyon Kurumu) üzerinden kavgaya dönüştüğü haber verildi.

Alithia’nın “RİK İçin Kavga” başlıklı haberine göre, RİK dün sabah Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’i tek başına (karşıt görüşten biri olmadan) yayına alarak MEB konusunda görüş ve açıklamalarını aktardı.

AKEL yazılı açıklama yayımlayarak RİK’i “başkanlık seçimlerine üç hafta kala etik kurallara uymamak ve taraflı davranmakla” suçladı.

Habere göre, Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos da yazılı açıklamasında AKEL’i RİK’e ve muhabirlerine terör uygulamakla suçladı, “sürekli açıklamalar yaparak ve kuruma müdahalelerde bulunarak RİK muhabirlerinin ve diğer medya mensuplarına terör uygulamaya çalışmanın, AKEL’in sevdiği bir taktik olduğunu” söyledi.

Fileleftheros “AKEL Başkan’a Baskı Yapıyor… Andros Kiprianu Başkanlık ve Çalışma Arkadaşları İçin Büyük Rahatsızlık Belirtiyor” başlıklı haberinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, MEB’le ilgili sözlerini geri alması için Anastasiadis’e baskı yaptığını yazdı.

Habere göre Kiprianu “Başkan, hataya düştüğünü, demek istediğinin bu olmadığını söylese ve hatası için özür dilese mesele kapanırdı” dedi. Kiprianu, Anastasiadis’in, seçimlere yönelik maksatlı çarpıtma yapıldığı gerekçesiyle karalama seferberliği başlattığı görüşünü ortaya koydu.

“Kendisini hepimiz duyduk” vurgusunu yapan Kiprianu “söylediklerini çürütmeye çalıştıkça sürekli boşluğa düşecek. Bu nedenle bu meseleyi yönetmek için başka bir yol bulmalı” ifadesini kullandı.

AKEL’in, daha çok taviz vermesi için Anastasiadis’e baskı yaptığı iddialarını da yalanlayan Kiprianu “Anastasiadis kritik an geldiğinde kendi hırslarını Kıbrıs’ın ve gelecek nesillerin çıkarlarından üstün tuttu. Kendisini, ya anlaşmanın ilk anından itibaren garantileri ve müdahale haklarını ortadan kaldırmaya Türkiye’yi ifşa etme olanağı varken bunlardan hiçbirini başaramadığı için de suçluyoruz” dedi.

Başkan adaylarından Nikolas Papadopulos da Anastasiadis’i “MEB’le ilgili tehlikeli açıklamasını geri almaya” çağırdı. Papadopulos “maalesef Sayın Anastasiadis, sözünü geri alarak hatasını düzeltme fırsatı varken sadece hatasını yinelemeye ve söylediklerini bir daha tekrarlamayı tercih etti” dedi.