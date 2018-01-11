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MEB sınırlarının başlangıcına damga vuracak

“Kıbrıs’ın kuzeyiyle ilgili MEB koordinatlarının BM’ye sunulması otomatikman Yunanistan ile MEB sınırlandırmasının başlangıcına damgasını vuracak”

11 Ocak 2018 Perşembe 11:59
MEB sınırlarının başlangıcına damga vuracak
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Kıbrıs Adası’nın etrafında “Münhasır Ekonomik Bölge”  ilan ederek güney kesiminin koordinatlarını BM’ye ileten Rum Yönetimi, şimdi de aynı şeyi Ada’nın kuzey kesimi için de yapmaya hazırlanıyor. 

Koordinatların BM’ye sunulmasının, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki “MEB’ sınırlarının belirlenmesinin başlangıcına damgasını vuracağına işaret edilerek, bu konuda Rum ve Yunan hükümetleri arasında devam etmekte olan bir diyalog bulunduğu haber verildi. 

Alithia “Atina ve Lefkoşa MEB İçin Anlaşmaya Yakın” başlıklı haberinde,  Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın “MEB sınırlarını belirlemelerinin” Doğu Akdeniz’deki enerji planlamaları açısından çok önemli olduğunu yazdı.

“TÜRKİYE, BÖLGESİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ KAYBEDER KIBRIS İLE YUNANİSTAN ARASINDA OTOMATİKMAN DENİZ SINIRI OLUŞUR”

Rum ve Yunan hükümetlerinin bu meseleyi sonuçlandırmaları için zaman alan prosedürler gerekeceği, çünkü meselenin o kadar da kolay olmadığı kaydedilen haberde, Türkiye’nin, Meis Adası’nın Yunan MEB’ine dahil edilmesini hiçbir surette kabul etmediği vurgulandı; “Böyle bir durumda, Meis’in kıta sahanlığı olduğu düşünüldüğünde, Türkiye bölgesinin önemli bölümünü kaybeder ve Kıbrıs ile Yunanistan arasında otomatikman deniz sınırı oluşur” ifadelerine yer verildi.

Anastasiadis hükümetinin, önce  koordinatları BM’ye sunmaya  ve Yunanistan ile MEB sınırlandırmasına hazır göründüğünü belirten gazeteye göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, BM’ye koordinat sunulmasıyla Ada’nın kuzey kesiminde de MEB belirleme meselesinin Rum Dışişleri Bakanlığı ile tam bir istişare içerisinde incelenmekte olduğunu söyledi. 

Lakkotripis, Yunanistan’ın meseleye sıcak  baktığını ve vereceği cevabı beklediklerini anlattı;  Ankara’nın tavrından dolayı Yunanistan’ın zorlanıp zorlanmadığı sorulduğunda ise her iki tarafın da siyasi iradeye sahip olduğunu anlatmak için şunları söyledi: “Yunanistan’ın zorlanması söz konusu değil. Yunanistan’la, olması gerektiği gibi, istişare içerisindeyiz.  Mesele Atina’yı doğrudan ilgilendiriyor. Yunanistan ve Mısır ile üçlü zirvelerin sonuç bildirgelerine bakıldığında, henüz yapılmayan ülkelerle de MEB sınırlarının belirlenmesi gerektiğinin söylendiğini göreceksiniz.” 

Haberde Rum ve Yunan hükümetleri arasındaki görüşmelerin uzun süredir var olduğu ve gizli tutulduğu, ancak buna rağmen, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçen cumartesi günü yaptığı açıklamada “ilanların zamanı geldiğinde yapılacağını” söylediği hatırlatıldı.

Gazete Anastasiadis’in sözlerini şöyle aktardı: “Kıbrıs ve Yunanistan MEB’lerinin sınırlandırılması söz konusudur, dolayısıyla Türkiye görüşmeye müdahil değildir.  Kıbrıs MEB’inin koordinatlarıyla ilgili karar Türkiye’nin Kastellorizo’daki (Meis) talepleriyle bağlantılı değildir çünkü mesele Yunanistan ile Türkiye’nin değil Yunanistan ile Kıbrıs’ın arasındaki ayrım çizgisinin sınırlandırılmasıyla ilgilidir.”

14, 15, 16 VE 17’NCİ PARSELLER KKTC’Yİ ÇEVRELEYEN BÖLGEDE

Haberde Rum ve Yunan hükümetlerinin; MEB ilan edildiğine (şimdilik teorik) göre 14, 15, 16 ve 17 numaralı parseller, Kıbrıs MEB’inin kuzey kesiminin de sınırlandırılmasından ortaya çıkacak, yani Kuzey Kıbrıs’ı çevreleyen bölgelerde olacağı mantığına sahip olduğuna işaret edildi, şu noktaya dikkat çekildi:

“Dikkat çekilmesi gereken diğer bir  nokta ise Yunanistan ve Kıbrıs arasında sınırlandırma olursa o zaman doğal gaz nakliyesi için inşa edilecek East Med boru hattının Kıbrıs MEB’inden başlayıp Türk MEB’inden değil Yunan MEB’i üzerinden geçecek olmasıdır.”

Habere göre Lakkotripis ENI ve TOTAL’in 6’ncı parseldeki “Kalypso” hedefindeki sondaj çalışmalarının 35 günlük takvime uygun ve normal devam ettiğini, Rum Enerji Bakanlığı müdürlerinin dün Saipem 12000’e giderek yerinde inceleme yaptığını da açıkladı. 

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