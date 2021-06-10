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MED 7 Dışişleri Bakanları Atina’da

AB Akdeniz ülkeleri (EU-Med 7) dışişleri bakanlarının yarın Atina’da bir araya geleceği belirtildi.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:09
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MED 7 Dışişleri Bakanları Atina’da

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de katılacağı MED 7 dışişleri bakanları toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de hazır bulunacağını yazdı.

HRİSTODULİDİS-BORREL

Fileleftheros gazetesi aynı haberinin içerisinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Komiseri Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in sosya medya hesabındaki paylaşımına dayanarak görüşmede Kıbrıs sorunu ile Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AB Akdeniz ülkeleriEUMed 7MED 7
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