MED7 29 Ocak’ta Güney Kıbrıs’ta

Fileleftheros “‘7’ler 29 Ocak’ta Kıbrıs’ta… Lefkoşa’da Gerçekleşecek MED7 Toplantısının Tarihi Kesinleşti” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın 2017 sonbaharında ev sahipliği yapması gereken MED7 zirvesinin nihayet 29 Ocak 2019’da yapılacağını yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, 29 Ocak’ta, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Malta Başbakanı Joseph Muscat, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa’yı ağırlayacak.

MED7 zirvesinde, mülteciler, güvenlik ve terörle mücadele yanında enerji konuları, Avrupa Güneyi ülkelerinin bölgesel rolleri ele alınacak. Ekonomi konusunda yapılacak istişarelerin, işsizlikle mücadele ve yatırım çekme ana eksenlerinde yapılması ve İngiltere’nin AB’den ayrılması konusunun da ele alınması bekleniyor.

MED7 ülkelerinin güvenlik konusundaki rollerinin özel bir öneme sahip olduğu belirtilen haberde, özellikle Fransa Başbakanı Macron’un bu konuda aldığı inisiyatiflerin zirveye katılacak liderler arasındaki görüşmelerin odağında olmasının beklendiği kaydedildi.

Gazete Güney Kıbrıs’ın daha önceki MED7 zirvelerinde Kıbrıs sorunuyla ilgili çok önemli ifadeler elde etmeyi başardığını belirterek, İtalya’da (Roma) gerçekleşen bir önceki zirvede sonuç açıklamasında Kıbrıs’la ilgili şu ifadelere yer verildiğini hatırlattı:

“Yakından izliyor ve Kıbrıs’ı ve halkını yeniden birleştirecek, garantiler olmadan Kıbrıs’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü sağlayacak, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa müktesebatına uygun sürdürülebilir kapsamlı bir çözüme desteğimizi yineliyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesidir ve çözümden sonra da üye kalacak AB üyesi sıfatı yeniden birleşmiş Kıbrıs için en iyi güvencedir.”

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, RİK’e yaptığı açıklamada, Türkiye faktörü dikkate alındığında, başka ülkelerle işbirliği ve ittifakların kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çekti, “(bu şekilde) Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını kullanması için bir güvenlik ağı yaratılıyor. Türkiye dikkate alındığında, güvenlik ve enerji meseleleri konusunda, yapılanlardan çok azı söylenmeli” dedi.

Anastasiadis ABD’nin bölgeye ve enerji konularına ilgisinin arttığını, enerji konularına AB’nin de ilgisi olduğunu söyledi.

MED7 zirvesinde yapılacak ortak görüşme dışında liderlerin kendi aralarında yapacakları ikili görüşmelerin de önem taşıdığını belirten gazeteye göre, Rum Yönetimi, Anastasiadis-Macron görüşmesine büyük önem veriyor.

Anastasiadis, Fransa ile birçok işbirlikleri bulunduğunu ve bağlarının daha da güçlendiğini belirtti, Fransız TOTAL şirketinin “MEB” içerisinde olduğuna dikkat çekerek “Fransa’nın bölgede oynayacak rolü ve çıkarları var” ifadesini kullandı.