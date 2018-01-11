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MED7 zirvesi kararında Kıbrıs sorununa atıf

MED7 zirvesi kararında Kıbrıs sorununa atıf. Bir sonraki MED7 zirvesi Mart 2018’de Güney’de yapılacak

11 Ocak 2018 Perşembe 12:39
MED7 zirvesi kararında Kıbrıs sorununa atıf
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AB üyesi 7 Akdeniz ülkesi liderlerinin, dün akşam Roma’da gerçekleşen zirve toplantılarında “Kıbrıs sorununa BM kararlarına ve Avrupa müktesebatına uygun, sürdürülebilir  bir çözüme destek” beyan ettiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katıldığı zirve sonrasında yayımlanan kararda Kıbrıs’la ilgili şu atıf da yer aldı: “Kıbrıs sorununu yakından izliyor,  Kıbrıs’ı ve halkını yeniden birleştirecek, garantiler olmadan Kıbrıs’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü güvenceye alınacak kapsamlı sürdürülebilir çözüme desteğimizi yineliyoruz.”

Kararda, bir sonraki MED7 zirvesinin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesine karar verildiğinin de belirtildiğini yazan gazete, Anastasiadis’i kaynak göstererek bir sonraki zirvenin en geç Mart 2018’de yapılacağını  yazdı.

Habere göre Anastasiadis gazetecilere yaptığı açıklamada, karar metninde Kıbrıs sorunuyla ilgili ifade yer aldığına işaret ederek,  MED 7 liderlerinden gördüğü anlayıştan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Anastasiadis “Avrupa’nın enerji güvenliği” konularına da değindi ve “bu çerçevede Kıbrıs MEB’indeki gelişmeler, hakkında bilgi verme fırsatı buldum. Bölgedeki keşifler çok önemlidir ve East Med boru hattı ile  AB’ye bir enerji kaynağı olabileceğine inanıyorum” dedi.

MED7 liderlerine, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’yi şikayet ettiğini de anlatan Anastasiadis, “egemenlik haklarımızı kullanırken, Türkiye tarafından yapılan yasadışı eylemler sonucunda ihlaller gözlemleniyor” iddiasında bulundu.

Gazete Anastasiadis ve diğer 6 AB üyesi Akdeniz ülkesi liderlinin, Para Birliği, AB’nin mülteci politikası ve kalkınma, istihdam ve yatırımı güvenceye alacak vizyon konularını ele aldıkları zirve toplantısı çerçevesinde ikili görüşmeler de yaptığını yazdı.

Habere göre Roma’da Anastasiadis’e eşlik eden Sözcü Nikos Hristodulidis,  Anastasiadis’in Fransız dengi Emmanuel Macron’dan, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Paris’te yaptığı, Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin yeniden başlama perspektifiyle ilgili görüşme hakkında bilgi aldığını söyledi. Hristodulidis Anastasiadis’in Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile enerji konularını görüştüğünü anlattı. 

Politis haberi “Roma’da Önemli Temaslar… MED7 Zirvesi” başlığı altında özetledi. 

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