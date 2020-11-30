'Medusa' tatbikatı başlıyor!

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğine dayanan ve 2017 yılından itibaren icra edilen “ Medusa” isimli çok uluslu hava deniz tatbikatı, bu yıl 30 Kasım-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Alithia gazetesi, dün manşete taşıdığı haberinde Mısır- İskenderiye geniş bölgesinde ve Kahire FIR hattında icra edilecek “Medusa 2020” tatbikatına bu yıl ilk kez, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait kuvvetlerin de katılacağını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs, tatbikata açık deniz devriye gemisi “A.Yoannidis” ve tatbikatın koordinasyonuyla ilgili bir irtibat subayı ile katılacak.