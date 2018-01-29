"Merkez partilerin “üçüncü kutup” rolü üstlenilebilir"

Nikolas Papadopoulos, “duyduğumuz hayal kırıklığı ve acıya rağmen mücadelemize devam ediyoruz” diyerek merkez partilerin “üçüncü kutup” rolü üstlenebileceğini söyledi.

Papadopoulos, seçimlerin sonuçları açıklandıktan sonra basına açıklamada bulunarak, ikinci tura kalan Nikos Anastasiades ve Stavros Malas ile telefonda konuştuğunu ve tebriklerini ilettiğini belirtti.

“Sonuçlardan uğradığım hayal kırıklığına rağmen halkımızın demokratik kararına saygı duyurum ve merkez partileri arasında işbirliği sağlanmasına yardımcı olduğum için gurur duyuyorum” şeklinde konuşan Papadopoulos, Marinos Sizopoulos, Yorgos Perdikis ve Eleni Theoharous’a gösterdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Papadopoulos, mücadelesine devam edeceğini söyledi ve “yarın yeni bir gündür” dedi.