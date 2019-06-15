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Metaksas’ın kurbanlarından 6’sının kimliği tespit edildi

Tutukluluk süresi uzatıldı

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:23
Metaksas’ın kurbanlarından 6’sının kimliği tespit edildi

Rum kesiminin ilk seri katili gözüyle bakılan RMMO teğmeni Nikos Metaksas’ın yedi kurbanından 6’sının kimliğinin tespit edildiği ve geriye yalnızca geçtiğimiz gün cesedi bulunan 6 yaşındaki Siera’nın cesedine kimlik tespiti yapılmasının kaldığı haber verildi.

Kurbanların cesetleriyle ilgili araştırmalara katılan herkese psikolojik destek verileceğini yazan Alithia gazetesi, Metaksas’ın dün yeniden hâkim karşısında çıktığını da belirtti.

Mahkemenin, Rum polisinin Metaksas’ın tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması konusundaki talebini 8’inci kez kabul ettiğini kaydeden gazete, cinayet olayları ve yapılan araştırmalar konusunda bir rapor hazırlanacağını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Nikos MetaksasCesetlerKurbanlarKimlik TespitiHaberGündemKıbrısGüney Kıbrıs
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