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Mihailidis: Rum polis memurlarına saldırı oldu

Mihailidis, yaralanan 5 polis memuruna destek ve sempatilerini dile getirdi.

08 Mart 2020 Pazar 11:28
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Mihailidis: Rum polis memurlarına saldırı oldu

Filelefteros’un haberine göre, Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis dün lokmacı sınır kapısındaki eylem sırasında Rum polis memurlarına saldırı olduğunu iddia etti ve kınadı...

Mihailidis, yaralanan 5 polis memuruna destek ve sempatilerini dile getirdi.

“Kıbrıs polisi yasa ve düzenin idamesiyle görevlidir ve kimsenin, görevli polisleri darp ve küfür ederek yasayı eline almasına ve kargaşa yaratmasına müsaade etmeyecektir” diyen Mihailidis olayın incelenmesi ve her kim olursa olsun suç işlediği tespit edilenler halkında cezai kovuşturma emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sınır KapılarıLokmacı Sınır Kapısı
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TMT 2020-03-08 11:59:16

Durun kavga etmeyin siz kardeşsiniz gardaş!!!!!!!!!......

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Hüseyin Becer 2020-03-08 12:21:43

Avrupa birliği hür ve demokratik ülke. Polisler de özgür. İstediğini yapıyor. Bugün biber gazı sakmışlar. Dün Meriç nehrinde kurşun sakmışlar. Paralarını ve elbiselerini çalıp nehre atmışlar.

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Hüseyin Becer 2020-03-08 12:26:15

Toplumsal bir olayda olan itiş kakışta darp ve yaralama suçu işlenmez. Çünkü o şiddet görevi yaparken oluşması pek muhtemel bir sonucudur. Ancak hiç şaşmayın size tutuklama emri çıkarırlarsa.

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