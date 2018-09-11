Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
91758
ALTIN
248.075
DOLAR
6.4338
STERLİN
8.4254
EURO
7.4879
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
‘Akılsızlar’ geri döndü… Yok satıyor!
Instagram kullananlara emoji müjdesi
Instagram kullananlara emoji müjdesi
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar dolar kaybetti
ABD'li teknoloji devleri 100 milyar...
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e uçan taksi hedefleniyor
Dört yıl içinde Londra'dan Paris'e...
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun sahibi oldular'
Ölen çocuklarının spermini alıp 'torun...

Mısır'dan Güney Kıbrıs'a Destek

11 Eylül 2018 Salı 10:59
Mısır'dan Güney Kıbrıs'a Destek

Mısır Meclis Başkanı Dr. Ali Abdel Aal, Kıbrıs sorununa BM kararları çerçevesinde çözüm bulunmasına ve Rum tarafının tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge”  içerisindeki zenginliği “değerlendirme hakkına” destek belirtti.
Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in davetlisi olarak Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Abdel Aal, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok üst düzeyde bulunduğunu ve bu ilişkileri daha da güçlendirme yönünde çalışmaya karar verdiklerini söyledi.
Mısır Meclis Başkanı Abdel Aal, “Mısır olarak Kıbrıs’ın MEB’indeki zenginlikleri kullanma hakkına tam destek veriyoruz. Mısır’ın, Kıbrıs’ın birliğini yeniden tesis etme çabalarına desteğimizi yeniden teyit ettik ve içişlerine karışma yönündeki her türlü çabayı da kınıyoruz. Kıbrıs sorununa BM kararları temelinde çözüm bulunmasını destekliyoruz” dedi.
Şilluris ile görüşmelerinde Güney Kıbrıs-Yunanistan-Mısır üçlü işbirliği konularını da ele aldıklarını anlatan Abdel Aal, Güney Kıbrıs’ın çeşitli uluslararası mercilerde, özellikle AP’ta Mısır’ın tezlerine verdiği desteğe teşekkür etti. 
Şilluris ise “aylar veya yıllar sonra değil, hemen sonuç getirecek eylem ve işbirliği anlaşmalarına bağlı kalacaklarını” kaydetti. İki ülke arasındaki işbirliğinin sonuç vermesi yönünde birlikte çalışmaya devam etme kararlılığını yineleyen Şilluris, Kıbrıs sorunu ve MEB ile ilgili destek beyanına teşekkür etti. 
Abdel Aal dün Rum Meclisi’ndeki Mısır’la Dostluk Grubu ile de bir araya geldi. Grup Başkanı Yorgos Lillikas, görüşmeyle ilgili yazılı açıklamasında, Mısır’ın Kıbrıs sorununun çözümüne, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde verdiği desteğe teşekkür etti. Lillikas, Güney Kıbrıs’ın da AB içerisinde Mısır’ın elçiliğini yaptığını hatırlattı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
MısırGüney KıbrısHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocias ile Lute bugün görüşüyor
Kocias ile Lute bugün görüşüyor
Derinya bölgesine yapılan yatırımlar rumları endişelendirdi
Derinya bölgesine yapılan yatırımlar rumları endişelendirdi
Boltaşlı'da ayin yapıldı
Boltaşlı'da ayin yapıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim