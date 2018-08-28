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Mısır, Güney Kıbrıs doğal gazı konusunda endişeli değil

Mısır’ın, Güney Kıbrıs ile doğal gaz konusunda anlaşma sağlanması konusunda devam eden yeniden müzakerelerden endişe duymadığı belirtildi. 

28 Ağustos 2018 Salı 16:20
Mısır, Güney Kıbrıs doğal gazı konusunda endişeli değil

Alithia ve diğer gazeteler, Mısır Petrol İdaresi eski Başkan Yardımcısı Methad Yosef’in konuyla ilgili Al-Ahram gazetesine verdiği röportaja geniş bir şekilde yer verdi. 

Al-Ahram’ın haberi “Doğal Gaz Konusunda Güney Kıbrıs İle Müzakere Altındaki Anlaşmanın İlerleyeceği Görünüyor” başlılığıyla verdiğini yazan gazete, doğal gazın taşınması konusunda Güney Kıbrıs ile Mısır arasında nihai bir anlaşma sağlanmasından ortaya çıkacak büyük kazançtan Mısır kanadının iyimser olduğundan da söz etti.

Yosef, gazeteye yaptığı açıklamada, Mısır’ın doğal gaz konusunda oynayacağı rolden de söz ederken, Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz aihraç edilmesi konusunda Mısır’ın daha iyi bir kavşak(dönüm noktası) olduğunu ifade etti. 

İlgili haberde, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in doğal gazla ilgili açıklamalarına da atıfta bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
MısırGüney KıbrısDoğal GazAnlaşmaMüzakereGündemKıbrıs
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