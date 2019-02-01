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Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşma onaylandı

“Mısır Arap Cumhuriyeti hükümeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti arasındaki, doğrudan denizaltı doğal gaz boru hattıyla ilgili devletlerarası anlaşma” başlıklı yasa tasarısı onaylandı.

01 Şubat 2019 Cuma 18:21
Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşma onaylandı

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Rum Bakanlar Kurulu’nun “Mısır Arap Cumhuriyeti hükümeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti arasındaki, doğrudan denizaltı doğal gaz boru hattıyla ilgili devletlerarası anlaşma” başlıklı yasa tasarısını onayladığı ve Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’i, bunu Meclis’e sunması konusunda yetkilendirdiği haber verildi.


Alithia gazetesi, yasa tasarısının, doğal gaz taşınmasıyla ilgili doğrudan denizaltı boru hattıyla ilgili olan ve Mısır ile Güney Kıbrıs hükümetleri arasında 19 Eylül 2018 tarihinde imzalanan devletlerarası anlaşmanın onaylanmasını teşkil ettiğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
MısırGüney KıbrısDoğal GazHaber
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