Mısır ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşma onaylandı

Rum Bakanlar Kurulu’nun “Arap Cumhuriyeti hükümeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti arasındaki, doğrudan denizaltıboru hattıyla ilgili devletlerarası anlaşma” başlıklı yasa tasarısını onayladığı ve Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’i, bunu Meclis’e sunması konusunda yetkilendirdiğiverildi.



Alithia gazetesi, yasa tasarısının, doğal gaz taşınmasıyla ilgili doğrudan denizaltı boru hattıyla ilgili olan ve Mısır ile Güney Kıbrıs hükümetleri arasında 19 Eylül 2018 tarihinde imzalanan devletlerarası anlaşmanın onaylanmasını teşkil ettiğini yazdı.