Moloz atan vatandaşı uyarınca olanlar oldu

Yeri Belediye Başkanı Neofitos Papalazaru’nun, vatandaş tarafından dövüldüğü belirtildi.



Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yeri Belediye Başkanı Neofitos Papalazaru’nun, dere kenarına moloz atan bir vatandaşı uyarması üzerine önce sözlü, ardından ise fiziksel saldırıya uğradığını yazdı.

Habere göre Papalazaru, boynundan aldığı darbeler neticesinde tedavi için hastaneye götürüldü.

Papalazaru’nun, daha sonra olayla ilgili polise ifade verdiği öğrenildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis twitter hesabından bu olayı kınarken, diğer tüm partiler de olayı kınayan açıklamalarda bulundu.