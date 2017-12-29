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Moloz atan vatandaşı uyarınca olanlar oldu

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Dere kenarına moloz atan vatandaşı uyaran Yeri Belediye başkanı dayak yedi...

29 Aralık 2017 Cuma 12:31
Moloz atan vatandaşı uyarınca olanlar oldu
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Yeri Belediye Başkanı Neofitos Papalazaru’nun, vatandaş tarafından dövüldüğü belirtildi. 


Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yeri Belediye Başkanı Neofitos Papalazaru’nun, dere kenarına moloz atan bir vatandaşı uyarması üzerine önce sözlü, ardından ise fiziksel saldırıya uğradığını yazdı.

Habere göre Papalazaru, boynundan aldığı darbeler neticesinde tedavi için hastaneye götürüldü. 

Papalazaru’nun, daha sonra olayla ilgili polise ifade verdiği öğrenildi. 

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis twitter hesabından bu olayı kınarken, diğer tüm partiler de olayı kınayan açıklamalarda bulundu. 

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