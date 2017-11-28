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Moody’s: "Güney'in ekonomisi hassas ancak daha dayanıklı”

Moody’s, Güney Kıbrıs’ın ekonomisinin tehlikeler karşısında hassas ancak daha dayanıklı olduğu değerlendirmesinde bulundu. 

28 Kasım 2017 Salı 14:14
Moody’s: "Güney'in ekonomisi hassas ancak daha dayanıklı”
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Güney Kıbrıs’ın ekonomisinin tehlikeler karşısında hassas ancak daha dayanıklı olduğu değerlendirmesinde bulundu. 

Politis gazetesinin “Tehlikeler Karşısında Hassas Ancak Daha Dayanıklı” başlığıyla verdiği haberine göre Moody’s, yıllık raporunda Güney Kıbrıs ekonomisinin hem olumlu, hem de olumsuz unsurlarına değindi. 

Güney Kıbrıs’ın, bankacılık sektöründeki önemli tehlikeler karşısında hassas olduğunu belirten Moody’s, ancak bazı konularda ekonominin daha dayanıklı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Moody’s, Güney Kıbrıs’ın uzun vadeli kredi notunu geçen Temmuz ayından bu yana Ba3 olarak tutarak, yatırım düzeyine ulaşılabilmesi için üç puan yükseltilmesi gerektiğini de belirtti. 

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Son Güncelleme: 28.11.2017 15:56
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