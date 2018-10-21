Muhammed Salman mahkemede cinayeti itiraf etti

53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Muhammed Salman’ın Kıbrıs’ın güneyindeki mahkemede cinayeti itiraf ettiği bildirildi

İskele’de 30 Eylül’de Hasan Işık Özgöçmen’i öldürmekten aranan ve Kıbrıs’ın güneyinde tespit edilerek tutuklanan Pakistanlı Muhammed Salman’ın cinayeti itiraf ettiği bildirildi.

Rum basınından Alithia, Limasol’da mahkemeye çıkartılarak hakkında 8 gün tutukluluk emri alınan Salman’ın mahkemede, “Özgöçmen’in kendisine saldırdığını, kendisinin de taş attığını, bu eyleminin Özgöçmen’in ölümüyle sonuçlanıp sonuçlanmadığını ise bilmediğini” söyleyerek cinayetine karıştığını itiraf ettiğini yazdı.

Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite çerçevesinde kurulmuş olan iki toplumlu Ortak Temas Odası’nın verdiği bilgi üzerine katil zanlısı 23 yaşındaki Pakistanlı Muhammed Salman’ı KKTC’ye teslim etmeyip, “sınır dışı etme” ihtimali olduğu bildirildi.

İtiraf etse dahi yargılanması zor olacak”

Rum basınından Alithia, “Baş Ağrısı!… Cinayet İşgal Bölgelerinde, Katili Tutukladık” başlığıyla birinci sayfasından fotoğraflı olarak aktardığı haberinde, Salman’ın delil olmadan güneyde yargılanmasının zor, KKTC makamlarına teslim edilmesinin “daha da zor olduğunu” savundu, “ülkesine sınır dışı edilmesi ihtimali göz ardı edilmiyor” diye yazdı.

Haberde Rum polisinin iki gün önce Limasol’da tutukladığı ve önceki gün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkartarak hakkında 8 gün tutukluluk emri aldığı Salman’ın mahkemede, “Özgöçmen’in kendisine saldırdığını, kendisinin de taş attığını, bu eyleminin Özgöçmen’in ölümüyle sonuçlanıp sonuçlanmadığını ise bilmediğini” söyleyerek cinayetine karıştığını itiraf ettiği kaydedildi.

Salman meselesinin Rum makamları için “gerçek bir baş ağrısına dönüşmekte olduğunu” savunan gazete “çünkü itiraf etmiş olsa dahi delil, tanıklık, öncelikle de olayda ceset olmadığından, 23 yaşındaki zanlının yargılanması zor olacak” vurgusunu yaptı.

Bir başka seçenek…

Gazete diğer bir seçeneğin ise zanlının KKTC makamlarına teslim edilmesi olduğuna işaret etti “o zaman da dolaylı tanıma ve Kıbrıs Cumhuriyeti Polisi’nin Kıbrıs hükümranlığının tamamındaki hukuki yetkisinden feragati konusu gündeme gelir” iddiasını ortaya koydu, şunları yazdı:

“Çıkmaz karşısında Kıbrıs makamlarının 23 yaşındaki Pakistanlı zanlıyı sınır dışı ederek ülkesine göndermesi ihtimalinin göz ardı edilmiyor. Ondan sonra Türkiye isterse, zanlıyı ülkesinden talep etsin.”

Vasiliu: “Böyle bir davayla ilk kez karşılaşılıyor”

Gazeteye göre Limasol Polis Sözcü Vekili Marinos Vasiliu, Temas Odası tarafından Rum polisine, 30 Eylül’de İskele’de 53 yaşındaki Kıbrıslı Türk sanatçının öldürüldüğü, katil zanlısının da 23 yaşındaki Pakistanlı olduğu bilgisi verildiğini söyledi.

Limasol polisinin bu bilgi üzerine önceki gün zanlıyı yakaladığını, zanlının sorgu sırasında, olaya karıştığını kabul ettiğini ve bazı iddialar ortaya koyduğunu da anlatan Vasiliu zanlının önceki gün Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak; planlayarak adam öldürme, ülkeye yasa dışı giriş ve yasa dışı ikamet suçlamasıyla hakkında 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Rum polisinin ilk kez karşılaştığı bu durumu nasıl yönetmekte olduğu da sorulan Vasiliu, “Suç, ceza kanununun uygulanmakta olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti toprağında ve failin tutuklanması da Limasol’da oldu. Bu nedenle dava Limasol polisi tarafından araştırılıyor. Böyle bir davayla ilk kez karşılaşılıyor ve Polis Genel Müdürlüğü, nasıl yöneteceği konusunu Hukuk Dairesi ile istişare ediyor” dedi.

Vasiliu zanlının sorgusu sırasında güneye, “suçu işledikten sonra kontrol yapılmayan noktadan geçiş yaptığını” söylediğine de işaret etti.

“KKTC polisi zanlının iadesi için gerekli prosedürleri başlattı”

Limasol polisinin 23 yaşındaki Salman’ı Limasol’daki evinde saklayan 20 yaşındaki Pakistanlı üniversite öğrencisini de tutukladığını, aleyhine dava okunduktan sonra şartlı serbest bırakıldığını kaydeden gazete, KKTC polisinin, Muhammed Salman’ın iadesi için gerekli prosedürleri başlattığı açıklamasını da haberine ekledi.

Politis ise “Kıbrıs Makamları İlk Kez İşgal Bölgelerindeki Cinayet Davasını 74 Yasası İle Araştırıyor… Polis Zanlının İadesini İstiyor” başlıklı haberinde Pakistanlı cinayet zanlısı meselesini “43/74 sayılı Mahkemeler, işgal nedeniyle olağanüstü hal yasası” tahtında Limasol polisinin üstlendiğini yazdı, KKTC polisinin zanlının iade talebinde bulunduğunu kaydetti.

Fileleftheros ise “İşgal Bölgelerindeki Cinayetle İlgili Limasol’da Tutuklandı… 23 Yaşındaki Pakistanlı Gözaltında… İşgal Makamları İadesini İstiyor” başlığını attı.