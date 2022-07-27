Muhtarın evine ateş açıldı

Politis ve diğer gazetelere göre, saldırının 03.00 sularında meydana geldiğini, sesleri duymasına karşın kendisiyle ilgili olmadığını düşünerek ilgilenmediğini söyleyen köy muhtarı Andreas Perikleus, gün ağardığında durumu fark ederek polise şikayet etti.

Muhtarın evinde yapılan incelemede, av tüfeği dışında, ateşli silah kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda evin ön cephesindeki bir camın kırıldığı ve iki-üç merminin de beton duvara zarar verdiği belirlendi.

Saldırganların motosikletle gittiği olay yerinden yine aynı araçla ayrıldıklarına inanılıyor.