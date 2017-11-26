Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Muhtarlar: "Köyde asker bulunmasına gerek yok"

Karma köy Pile’deki Kıbrıslı Türk Muhtar Nejdet Enver ile Rum Muhtar Simos Mitidisn, Alithia gazetesine ortak röportaj verdi.

26 Kasım 2017 Pazar 14:21
Muhtarlar: "Köyde asker bulunmasına gerek yok"
banner10

Karma köy Pile’deki Kıbrıslı Türk Muhtar Nejdet Enver ile Rum Muhtar Simos Mitidisn, Alithia gazetesine ortak röportaj verdi.

Enver ile Mitidis’in, “iki ilerici muhtar” olarak nitelendirildikleri röportajda, köyde yaşayanların menfaatine olacak şekilde sıkı işbirliği yaptıklarına ve köyde barış ve refah ortamı yaratılmasının yolunu açtıklarına vurgu yapıldı.

Habere göre, 2 muhtar, farklı dinlere mensup olmanın, hiçbir durumda çatışma sebebi olmaması gerektiğini ve köyde yaşayanların birbirine saygısı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türk Muhtar Nejdet Enver, Mitidis ile Hala Sultan Tekkesi ve Apostolos Andreas Manastırı’na ortak ziyaret düzenlediklerini; bu ziyaretlerin kimseyi değiştirmediğini vurguladı.

Gazete, iki muhtarın, köyde yaşayan Kıbrıslı Türklerin elektrik ve su faturası ödememeleri konusuna da değindiklerini ve köyün özel durumu nedeniyle bazı politika ve dengeler bulunduğuna işaret ettiklerini yazdı.

Köyde bulunan Türk askeri konusuna da değinen muhtarlar, kendilerine bağlı olmamakla birlikte, köyde asker bulunmasına gerek olmadığı yönünde görüş belirtirken, Enver, askerin köye belli bir uzaklıkta olduğunu ve köydeki hayatı etkilemediğine dikkat çekti.

Gazeteye göre Mitidis, köyde yaşayanlar arasında her zaman dostane ve uyumlu bir ilişki bulunduğunu, siyasi durumla bağlantılı olarak bu ilişkilerin bozulmaması için özel bir çaba gösterilmesi gerektiğini ve bunun çok da kolay olmadığını kaydetti.

Enver ise, köyde BM gözetiminde, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden farklı bir yönetim sistemi bulunduğunu ve bu sistemi bozmamak için çaba gösterdiklerini; bu sistemin de karşılıklı saygıya dayalı olduğunu söyledi. Enver, “Ancak bu şekilde barış olur ve ancak bu şekilde barışı oluşturabiliriz” mesajı verdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
vatandaş 2017-11-26 16:50:44

belli ki siz yakın komşuluktan dolayı iyice kaynaşmışsınız ve aşırı iyimsersiniz ama fazla hayal aleminde de yaşamayın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor
Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”
Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim