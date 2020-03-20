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Mültecilere Korona engeli

100 Suriyeli mülteci Greko açıklarında yakalandı.

20 Mart 2020 Cuma 17:27
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Mültecilere Korona engeli

Greko Burnu açıklarında içerisinde yaklaşık 100 Suriyeli mültecinin bulunduğu bir tekne tespit edildi.

Güney Kıbrıs Greko Burnu açıklarında, bugün öğle saatlerinde, içerisinde yaklaşık 100 Suriyeli mültecinin bulunduğu bir tekne tespit edildiği haber verildi.

Rum haber kaynakları,  durumun Rum Yönetimi makamları tarafından hızlı bir şekilde gözden geçirildiğini ve teknenin korona virüsü önlemlerinden ötürü, Kıbrıs sahillerine girişine izin verilmemesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Rum Liman Polisine ait bir teknenin, yetkili makamların direktifleriyle, tekneye yakıt ve yiyecek ikmali yapmak, aynı zamanda Rum Yönetimine girişlerine neden izin verilmediğini izah etmek için bölgeye gittiği de belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
MülteciKoronavirüsCoronavirüsGüney Kıbrıs
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