“Muttalo”daki (Musalla) evler bakımsızlıktan yıkılmaya başladı

Haravgi, “Muttalo’daki Evin Ön Cephesi Yıkıldı… Göçmenler Kıbrıs Türk Semtindeki Evler Tamire Muhtaç” başlıklı haberinde önceki gün evlerden birinin ön cephesinden büyük bir parçanın, sakinlerinin evden çıkmasının hemen ardından gürültüyle yıkıldığını yazdı.

Habere göre en az üç evin daha aynı şekilde dökülme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bölgede yaşayanlar, 30-35 yıl önce inşa edilen evlerin bakıma muhtaç olduğunu, sorunları bildirmelerine ve tamir başvurusunda bulunmalarına karşın hiçbir girişimde bulunulmadığından şikayetçi.