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Müzakerelere paralel garantiler ve güvenlik öngörülüyor

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Kocias, Kıbrıs’la ilgili yeni bir uluslararası konferans belirlenmeden önce Yunanistan, Türkiye ve İngiltere arasında Garantiler ve Güvenlik konusunda bir ön görüşme yapılması gerektiğini savundu... 

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:03
Müzakerelere paralel garantiler ve güvenlik öngörülüyor
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Kıbrıs’la ilgili yeni bir uluslararası konferans belirlenmeden önce Yunanistan, Türkiye ve İngiltere arasında Garantiler ve Güvenlik konusunda bir ön görüşme yapılması gerektiğini savundu. 

Fileleftheros gazetesine göre, bir radyo programında açıklamalarda bulunan Kocias, 2016 yılında, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir uluslararası konferansa hazırlıklı gidilmesi için ön görüşmelerin yapılması gerektiğini vurguladığını anımsattı. 

Bu konuyu birçok yönde dile getirdiğini belirten Kocias, bunu birçok kez BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye de söylediğini, ancak onun, başka anlayışa sahip olduğu buna kulak tıkadığını savundu. 

Şimdi hem BM, hem Birleşik Krallık, hem Türkiye, hem de Güney Kıbrıs’ın yeterince tartışılmayan garantiler ve “işgal ordusunu adadan ayrılmasıyla” ilgili ana konu üzerinde görüşmeler olmasını istediğini memnuniyetle gördüklerini söyleyen Kocias, bunu, “Yunan diplomasisinin büyük bir başarısı” olarak kabul ettiklerini belirtti. 

Zaman takvimleri ve görüşmelerin Paskalya’dan önce başlayıp başlayamayacağını konusunda da açıklamada bulunan Kocias, kesin zamanın tayin edilemeyeceğini belirtti. 

Kocias, iki toplum ve BM arasında müzakerelerin başlamasına paralel olarak Garantiler ve Güvenlik konusunda da görüşmelerin olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Abidin aydın 2018-01-03 11:42:53

Kıvırta kıvırta oynamadığınız oyun kalmadı kaatıl sürüleri.
Doktorun çocuklarını küvette öldürdüğünüzü unuttuk mu
Türk ordusu işgalci değil barış sağlamak için geldi adaya. Bu gün anlaşın yarın terkeder adayı

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