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Neofitu, ABD temaslarını sürdürüyor

Neofitu, ABD temasları çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Jonathan Cohen ve diğer bazı yetkililerle bir araya geldi.

07 Haziran 2018 Perşembe 12:58
Neofitu, ABD temaslarını sürdürüyor

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD temasları çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya’dan Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Jonathan Cohen ve diğer bazı yetkililerle bir araya geldi.

Politis ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Neofitu’nun ABD Dışişleri Yardımcısı Cohen’le görüşmesinde Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlaması isteğini ilettiğini yazdı.

Habere göre, Cohen ise, ABD’nin “anlayışını ve desteğini” dile getirdi.

Gazete, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki varlığı konusunun da ele alındığı görüşmede Neofitu’nun “UNFICYP’in, bugünkü statüsüyle adadaki varlığının önemine vurgu yaptığını” aktardı.

 (SB/FEZ)

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