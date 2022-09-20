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Neofitu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasından memnun

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i tebrik etti.

20 Eylül 2022 Salı 13:24
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Neofitu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasından memnun


Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün yaptığı açıklamada, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Neofitu ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başta olmak üzere eski ve şimdiki dışişleri ve savunma bakanlarını da tebrik ettiğini vurguladı.

Haravgi gazetesinde yer alan Rum Çevreciler ve Vatandaşların İşbirliği Hareketi açıklamasında, ambargonun kaldırılmasının “birçok semboller içeren olumlu bir karar olduğu” değerlendirmesinde bulunulduğunu yazdı.

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