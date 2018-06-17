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Neofitu, Fransız Büyükelçi Troccaz ile bir araya geldi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz ile bir araya geldiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini çok önemli olarak addettiği belirtildi. 

17 Haziran 2018 Pazar 00:48
Neofitu, Fransız Büyükelçi Troccaz ile bir araya geldi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz ile bir araya geldiği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini çok önemli olarak addettiği belirtildi. 

Alithia gazetesine göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Fransız Büyükelçi Troccaz ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Rum halkının, “işgalden kurtulma” ve ülkenin yeniden birleşmesi mücadelesine verdiği destekten dolayı Fransa’ya teşekkürlerini sundu.
Neofitu açıklamasında ayrıca 19-22 Haziran tarihlerinde Paris’teki temaslarına ilişkin programa verdiği destekten dolayı da Troccaz’a teşekkür etti. 

Paris seyahatinin programının yanı sıra Kıbrıs sorunu, enerji ve iki ülke arasındaki ilişkilerin de görüşülmesi fırsatına sahip olduklarını söyleyen Neofitu, Fransa’nın, AB’nin hareket ettirici güç olmasının ötesinde, Güvenlik Konseyi üyesi bir ülke olduğuna da dikkati çekti. 

Neofitu, enerji alanında dünya büyükleri arasında olan Fransız Total şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde çıkara sahip olduğunu ve sondaja ilişkin Güney Kıbrıs’ın kendisine verdiği hakları yerine getirmekte olduğunu belirtti. 

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Fransız Büyüleçi Troccaz ise açıklamasında ülkesinin, Kıbrıs sorununun, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde çözümden yana ilkelere dayalı tezlere verdiği desteği yineledi. 

Troccaz iki ülke arasındaki tüm konulardaki ikili ilişkileri de ele aldıklarını belirtti. 

NEOFİTU PARİS’E GİDİYOR 

Gazete aynı haberinin içerisinde DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, 21 Haziran’da, Paris’te gerçekleştirilecek “EconomicsIdeas Forum’a” konuşmacı olarak davet edildiğini yazdı. 

Habere göre söz konusu foruma, Avrupalı liderler, AB komiserleri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, ekonomistler ve akademisyenler davet edildi. 

Konuşmacılar arasında ise Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen, Avrupa Halk Partisi Başkanı Joseph Daul ve Genel Sekreteri Antonio Lopez de bulunuyor. 

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