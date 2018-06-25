Neofitu İsrail'de

Politis ve diğer gazeteler, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün İsrail’e gittiğini, iki gün sürecek temasları çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’le görüştüğünü yazdılar.

Neofitu’nun Rivlin’le iki ülkenin enerji planlarını ele aldığı dünkü toplantı sonrasında DİSİ tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin çok dostane bir ortamda gerçekleştiği vurgulandı.

Neofitu ise görüşme sonrasındaki açıklamasında, bir zamanlar unutulan komşu durumunda olan İsrail’in şimdi kendilerinin en değerli ortak ve müttefiki olduğunu dile getirdi.

Gazete, Neofitu’nun temaslarını bugün de sürdüreceğini vurguladı.