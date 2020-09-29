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NEOFİTU, KIBRIS KONULU TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, telekonferansla katıldığı Avrupa Halk Partisi toplantısında “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki yasadışı faaliyetleri aynı zamanda Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarını ihlal ederek, kapalı bölge Maraş’ın yasadışı bir şekilde açılmasına dair planlarına ilişkin endişelerini ortaya koyduğu” ifade edildi.

29 Eylül 2020 Salı 11:41
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NEOFİTU, KIBRIS KONULU TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, telekonferansla katıldığı Avrupa Halk Partisi toplantısında “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’indeki yasadışı faaliyetleri aynı zamanda Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarını ihlal ederek, kapalı bölge Maraş’ın yasadışı bir şekilde açılmasına dair planlarına ilişkin endişelerini ortaya koyduğu” ifade edildi.


Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, bahse konu kararlara uyulması çağrısında bulunan Neofitu, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin sürmesini olumsuz bir şekilde etkileyebilecek olan her türlü faaliyetten kaçınması gerektiği iddiasında da bulundu.
Neofitu, tezlerinin, Kıbrıs sorununda kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması için, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması olduğunu yineledi.


Öte yandan gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün “Maraş” bölgesiyle ilgili dernekler ve organize gruplarla gerçekleştirdiği görüşmenin gündeminde “Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’ın yasadışı bir şekilde yerleşime açılmasına dair tehditlerinin bulunduğunu” yazdı.
Habere göre, görüşmenin ardından açıklamada bulunan DİSİ Basın Sözcüsü Vekili Yorgos Hacıgeorgiyu, DİSİ Başkanı Neofitu’nun da ifade ettiği gibi “Maraş’taki yeni oldubittilerin önlenmesi çabasının ortak olduğunu ve bunun herkesi ilgilendiren bir şey olduğunu” öne sürdü.

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