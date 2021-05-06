NEOFİTU MİÇOTAKİS’LE TEMASLARDA BULUNDU

DİSİ Başkanı Averof Neofitu dün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştü.

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le biraraya geldiğini yazdı.

Habere göre Neofitu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Miçotakis’le özlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şahsı ve Yunan hükümetinin Kıbrıs davasında kendilerine verdiği destek için teşekkürlerini dile getirdi.

Açıklamasında Cenevre konferansına da değinen Neofitu, konferansın, “Türk tarafının kabul edilemez ve uzlaşılmış çerçeve dışı tezleri karşısında kendi tezlerinin doğruluğunu ortaya koyan bir durak olduğu” iddiasında bulundu.

Miçotakis’le Avrupa Konseyi toplantısını da ele aldıklarını ifade eden Neofitu, “Türkiye’nin Kıbrıs sorunu ve Türk-Yunan ilişkilerinde iyi niyet göstermesi gerektiğini” öne sürdü.