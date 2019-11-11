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Neofitu Türkiye’nin Gerginliği Arttırdığı İddiasını Yineledi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen bir seminerde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgede gerginliği arttırdığı iddialarını yineledi

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:09
Neofitu Türkiye’nin Gerginliği Arttırdığı İddiasını Yineledi

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Paris’te “Leadership Network (ELNET)” tarafından gerçekleştirilen “Güvenlikteki Tehlikelerle Mücadele: AB ve İsrail Bakış Açısı” konulu toplantıya katıldığını yazdı.

Habere göre Neofitu toplantıda, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail’in bölgede istikrarı sağlama çabalarında bulunduklarını ancak Türkiye’nin bunun tam aksi bir rol üstlendiğini iddia etti.

İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğinin her geçen gün arttığına da vurgu yapan Neofitu, Lübnan, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerle geliştirdikleri işbirliğinden de söz etti.

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Anahtar Kelimeler:
NeofituTürkiye
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