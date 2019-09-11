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Neofitu’dan Çavuşoğlu’na Yanıt

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, gayrı resmi konferansta tartışılacak çözüm modelinin açıklığa kavuşturulması gerektiğine dair söylemine yanıt verdiği bildirildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:02
Neofitu’dan Çavuşoğlu’na Yanıt

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, gayrı resmi konferansta tartışılacak çözüm modelinin açıklığa kavuşturulması gerektiğine dair söylemine yanıt verdiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Neofitu, çözüm modelinin açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç olmadığını; çünkü çözüm modelinin BM kararları çerçevesinde belirlenen iki toplumlu ve iki kesimli federasyon olduğunu söyledi.

Habere göre Neofitu, çözüm modeline karar vermek için konferansa gerek olmadığını belirtirken, DİSİ’nin görüşünün, Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çerçevesinde çözüm bulmak için konferansa gidilmesinin yolunun bulunması olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarının “kışkırtıcı” olduğunu ifade eden Neofitu, bu açıklamaların soğukkanlılıkla ve net duruşla göğüslenmesi gerektiğini belirtti.

Neofitu, BM kararları uyarınca belirlenmiş çözüm modelinden hiçbir zaman kaçmadıklarını ve çözüm için farklı yolları gösterenin, Türkiye’nin faaliyetleri olduğunu iddia etti.

AKEL: “ÇABALAR KÖSTEKLENİYOR”

Gazete devamla, AKEL’in de Çavuşoğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre AKEL, Çavuşoğlu’nun yaptığı açıklamaların, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için şu günlerde gösterilen çabaları kösteklediğini kaydetti.

AKEL, siyasi eşitlik ve Kıbrıslı Türklerin etkin katılımı konularının özde çözülmüş olduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin 2017 yılının Eylül ayındaki raporunda da, bunun belirtilmiş olduğunu ifade etti.

AKEL ayrıca, tüm taraflar varılan uzlaşılara saygı gösteriyorlarsa, karşılıklı caymalardan vazgeçmeleri ve ilgili uzlaşıları teyit etmeleri gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, bir olumlu oyun yalnızca siyasi önemi az olan organlarda kullanılacağı koşulunu kabul etmesi gerektiğini belirten AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de, bir olumlu oyun Bakanlar Kurulu kararlarında gerekli olacağı konusunda uzlaşması gerektiğini kaydetti.

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Averof NeofituMevlüt Çavuşoğlu’
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