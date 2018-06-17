Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Neofitu’dan Kıbrıs konusu ilgili röportaj...

Neofitu, ABD temasları ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

17 Haziran 2018 Pazar 13:52
Neofitu’dan Kıbrıs konusu ilgili röportaj...

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, ABD temasları ve Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini ortaya koydu.

banner39
Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Neofitu, Kıbrıs sorununda, Türkiye’deki seçimlerin tamamlanmasının ardından yeni bir girişim ihtimalinden söz ederek; uluslararası toplumun, Kıbrıs’taki tarafların nabzını yoklamayı istediğinin bilindiğini vurguladı.

Noefitu, uygun zeminin varlığının tespit edilmesi durumunda Kıbrıs sorununun çözümü için yeni bir diyaloğun başlatılması çabasında bulunulacağını ifade etti.

ABD’nin Exxon Mobil’in Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetlerinin engellenmesine izin vermeyeceğini, Türkiye’nin de ENI şirketi ve SAIPEM platformuna yönelik eylemlerini Exxon Mobil’de tekrarlamaya cesaret edemeyeceğini öne süren Neofitu, söyleşisinde ABD’deki temaslarına ve doğal gaz konusundaki görüşlerine ayrıntısıyla değindi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hacidimitriu: "Çalışmalar Kıbrıs'ın kültürel mirasıyla ilgili"
Hacidimitriu: "Çalışmalar Kıbrıs'ın kültürel mirasıyla ilgili"
Petridis: "Güney Kıbrıs'ın pasaport sattığı izlenimi haksızlık"
Petridis: "Güney Kıbrıs'ın pasaport sattığı izlenimi haksızlık"
Kasulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini aktardı
Kasulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini aktardı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim