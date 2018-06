Nestoros: "KKTC'deki askeri bölgelerde 23 gömü yeri var"

Nestoros, Fileleftheros gazetesinde yer alan söylesişinde, şu anda Kuzey Kıbrıs’ta 8, Güney Kıbrıs’ta ise 1 ekibin kazı yaptığını belirtti. Nestoros, “Voni”(Gökhan), “Sinde” (İnönü), “Arsos”(Yiğitler), “Dikomo” (Dikmen), Mağusa ve Baf’a bağlı Polem’de kazı çalışmaları yapıldığını kaydetti.



Kayıp Şahıslar Komitesi’nin, 2016’dan bu yana yılda 10 kazı yapılması şeklindeki anlaşmadan dolayı askeri bölgelerdeki olası gömü alanlarında sistematik bir şekilde kazılar yapmaya başladığını belirten Nestoros, KKTC’deki askeri bölgelerde 23 muhtemel gömü alanında kazı yapıldığını, 13 alanda, 32 kişiye denk gelen kemik kalıntılarına rastlanıldığını söyledi.



Nestoros, şu anda 4 alanda (2’si Gökhan, “Trahonas” (Kızılbaş) ve Dikmen’de) kazı çalışmalarının gelişim halinde olduğunu; 2018 yılı sonuna kadar 6 noktada “Kira”(Mevlevi), “Asomatos” (Özhan), “Voni”de (Gökhan) 2 alanda ve “Kutsevendis”de (Güngör) 2 alanda kazı çalışmalarının yapılmasının beklendiğini de ifade etti.



Türkiye’ye yönelik eleştirilerini yineleyen Nestoros, Türkiye’nin kayıplar konusunda arşivinde olan her bilgiyi Kayıp Şahıslar Komitesi’ne sağlaması gerektiğini ifade etti. Nestoros, bunun hiçbir zaman olmadığını, bilgi istendiği zaman Türkiye’nin işbirliği yapmadığını ileri sürdü.



NESTOROS’UN KİPE’YE YAPTIĞI AÇIKLAMA



Öte yandan, Nestoros, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamalarda, kayıp kemiklerinin Dikmen çöplüğüne taşındığına ilişkin bilgileri, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin araştıracağı en zor konulardan biri olarak nitelendirdi.



Alithia gazetesinin haberine göre, Nestoros, herhangi bir zorluğu göğüslemelerinin görevleri olduğunu belirterek, komiteye gelen, her ne kadar zor olsa da, her bilgiyi araştırmanın sorumlulukları olduğunu ifade etti.