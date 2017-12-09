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Nestoros’dan Paşaköy'lü kayıplar için soru yöneltti

Nestoros’dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Paşaköy kökenli kayıplar konusunda yazılı soru yöneltti...

09 Aralık 2017 Cumartesi 16:22
Nestoros’dan Paşaköy'lü kayıplar için soru yöneltti
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Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Rum üye Nestoras Nestoros’un, Paşaköy kökenli Rum kayıpların kalıntılarının Dikmen Çöplüğü bölgesine taşınması iddiasıyla ilgili Komiteye yazılı sorular yönelttiği bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Nestoros, Perşembe günü Komiteye sunduğu yazıda, şahsi bürosunda bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve 4 kişiden oluşan bu grubun, zorlu araştırma sürecine yardımcı olacak bilgiler toplamak için gayret göstereceğini söyledi.

Nestoros, Kıbrıs Türk tarafının, kalıntıların taşınmasına dair 16 Kasım’da komiteye sunduğu verilere dayanarak, kalıntıların taşındığı bölgenin farklı zaman dilimlerinde ne halde olduğu ve nasıl şekillendiği konusunda bilgi toplanması gerektiğini ve toplanacak çok fazla bilgi bulunduğunu ifade etti.

Nestoros, çöplük olan bu bölgenin, kazı yapılabilmesine olanak sağlanabilmesi için nasıl idare edilebileceğini görmek istediklerini belirtti.

Nestoros ayrıca, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarının, önümüzdeki dönemde, toplu mezarlar tespit edilmesine odaklanacağını kaydetti.

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