Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116691
ALTIN
159.231
DOLAR
3.7595
STERLİN
5.0972
EURO
4.5185
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
Emzirme dönemindeki anneler dikkat!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Dizginlenmeyen iştahın nedeni ne?
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Grip olan anne adaylarına ipuçları!
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası kullanmalı?
Reflüsü olanlar nasıl diş fırçası...
banner37
banner34

Netanyahu’nun ziyareti ertelendi

banner35

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Suudi Arabistan’a gitti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:57
Netanyahu’nun ziyareti ertelendi
banner10

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün Suudi Arabistan’a gitti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün resmi temaslarda bulunmak amacıyla Suudi Arabistan’a gittiğini yazdılar.

Gazete, Rum Dışişleri, Savunma, Enerji, Ulaştırma bakanları ve Hükümet Sözcüsü’yle birlikte dün Suudi Arabistan’a giden Anastasiadis’in Suudi Arabistan Kralı’yla görüşeceğini ve çeşitli temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis ve beraberindeki heyet bu akşam Güney Kıbrıs’a dönecek.

NETANYAHU’NUN ZİYARETİ ERTELENDİ

Öte yandan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun pazartesi günü Güney Kıbrıs’a yapması planlanan ziyaret ertelendi.

Politis ve diğer gazeteler, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, ülkesindeki mağazaların çalışma saatlerine ilişkin mecliste düzenlenecek oturumu kaçırmak istememesi sebebiyle pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmesi planlanan ziyareti iptal ettiğini yazdılar.

Gazete, bu gelişmenin, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirvenin de iptal olmasına neden olduğunu, Netanyahu’nun ziyaretinin daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Lider'den Türkiye'ye: "Yasa dışı varlığın MEB'inde ara"
Rum Lider'den Türkiye'ye: "Yasa dışı varlığın MEB'inde ara"
Yetkililer cinayet değil dese de otopsiyi bekliyor
Yetkililer cinayet değil dese de otopsiyi bekliyor
Vasiliu: “Bugüne kadar neden kimse bilgi vermedi?”
Vasiliu: “Bugüne kadar neden kimse bilgi vermedi?”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim