Netanyahu’nun ziyareti ertelendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, resmi temaslarda bulunmak amacıyla dün Suudi Arabistan’a gitti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün resmi temaslarda bulunmak amacıyla Suudi Arabistan’a gittiğini yazdılar.

Gazete, Rum Dışişleri, Savunma, Enerji, Ulaştırma bakanları ve Hükümet Sözcüsü’yle birlikte dün Suudi Arabistan’a giden Anastasiadis’in Suudi Arabistan Kralı’yla görüşeceğini ve çeşitli temaslarda bulunacağını yazdı.

Habere göre Anastasiadis ve beraberindeki heyet bu akşam Güney Kıbrıs’a dönecek.

NETANYAHU’NUN ZİYARETİ ERTELENDİ

Öte yandan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun pazartesi günü Güney Kıbrıs’a yapması planlanan ziyaret ertelendi.

Politis ve diğer gazeteler, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, ülkesindeki mağazaların çalışma saatlerine ilişkin mecliste düzenlenecek oturumu kaçırmak istememesi sebebiyle pazartesi günü Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmesi planlanan ziyareti iptal ettiğini yazdılar.

Gazete, bu gelişmenin, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirvenin de iptal olmasına neden olduğunu, Netanyahu’nun ziyaretinin daha sonraki bir tarihte gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.